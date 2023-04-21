Что известно о взрыве в Белгороде и сколько человек пострадало?
На месте инцидента образовалась 20-метровая воронка
21 апреля 2023, 11:30, ИА Амител
Мощный взрыв прогремел в центре Белгорода вечером 20 апреля. На месте происшествия образовалась огромная воронка, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Сразу после инцидента в СМИ появилось множество версий произошедшего. Но позже в Минобороны РФ дали официальные разъяснения по поводу инцидента.
Что известно о взрыве в Белгороде, из-за чего он произошёл и сколько человек пострадало, читайте в материале amic.ru.
Что произошло в Белгороде 20 апреля?
"ЧП в Белгороде. Произошёл взрыв. По предварительной информации, пострадавших нет. На перекрёстке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров", – написал он в своём Telegram-канале.
Что известно о взрыве в Белгороде?
Есть ли погибшие при взрыве в Белгороде?
Сколько человек пострадало при взрыве в Белгороде?
"По предварительным данным, есть двое пострадавших: женщина с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в городскую больницу № 2. Вторая женщина с ссадинами от госпитализации отказалась, вся необходимая медицинская помощь оказана на месте", – написал Гладков в своём Telegram-канале.
Сколько домов повреждено при взрыве в Белгороде?
"Всем жителям повреждённых квартир предлагаем временное размещение в гостинице. По дому будет проведена экспертиза, если повреждена несущая стена, будем отселять весь подъезд", – сообщил он в своём канале.
Из-за чего произошёл взрыв в Белгороде?
"Двадцатого апреля 2023 года около 22:15 мск при выполнении полёта самолёта Су-34 Воздушно-космических сил над городом Белгородом произошёл нештатный сход авиационного боеприпаса. В результате имеются повреждения жилых строений, жертв нет", – передаёт сообщение ведомства РИА Новости.
В Министерстве обороны уточнили, что ведётся расследование инцидента. Помимо спасателей и властей, на месте также работают следователи.
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