Что известно о взрыве в Белгороде и сколько человек пострадало?

На месте инцидента образовалась 20-метровая воронка

21 апреля 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Мощный взрыв прогремел в центре Белгорода вечером 20 апреля. На месте происшествия образовалась огромная воронка, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Сразу после инцидента в СМИ появилось множество версий произошедшего. Но позже в Минобороны РФ дали официальные разъяснения по поводу инцидента.

Что известно о взрыве в Белгороде, из-за чего он произошёл и сколько человек пострадало, читайте в материале amic.ru.

1 Что произошло в Белгороде 20 апреля? Инцидент произошёл 20 апреля 2023 года в 22:15 по московскому времени. Сначала местные жители сообщили в соцсетях о громком самолётном гуле и звуке, похожем на взрыв. Чуть позже они начали публиковать фото большой воронки в центре Белгорода. Позднее стало известно, что взрыв прогремел на улице Ватутина. Информацию о случившемся подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "ЧП в Белгороде. Произошёл взрыв. По предварительной информации, пострадавших нет. На перекрёстке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров", – написал он в своём Telegram-канале На место ЧП оперативно отправились спасатели, аварийные службы и представители местных властей.

2 Что известно о взрыве в Белгороде? К счастью, снаряд не попал в здания и взорвался на открытой местности. По данным РИА Новости , в результате ЧП оказалась разрушена проезжая часть. Издание также сообщило, что на перекрёстке проспекта Ватутина и улицы Губкина выставили оцепление, на перекрёсток никого не пускают. Как уточнил губернатор Гладков, взрывная волна повредила несколько припаркованных автомобилей и повалила столбы ЛЭП. Кроме того, взрывом повредило остекление квартир в соседней многоэтажке. Корреспондент РИА Новости сообщил, что один из автомобилей в результате взрыва оказался на крыше местного магазина.

3 Есть ли погибшие при взрыве в Белгороде? Нет. По крайней мере, официальной информации об этом не поступало. О том, что погибших в результате ЧП нет, сообщили и Минобороны, и губернатор Гладков. Фото: Telegram-канал "Настоящий Гладков"

4 Сколько человек пострадало при взрыве в Белгороде? Как позднее уточнил губернатор Белгородской области, в результате взрыва пострадало два человека. "По предварительным данным, есть двое пострадавших: женщина с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в городскую больницу № 2. Вторая женщина с ссадинами от госпитализации отказалась, вся необходимая медицинская помощь оказана на месте", – написал Гладков в своём Telegram-канале

5 Сколько домов повреждено при взрыве в Белгороде? Гладков сообщил, что повреждения выявлены в четырёх квартирах дома на улице Шаландина. Жильцам предлагают временно разместиться в гостинице. "Всем жителям повреждённых квартир предлагаем временное размещение в гостинице. По дому будет проведена экспертиза, если повреждена несущая стена, будем отселять весь подъезд", – сообщил он в своём канале Машин, по его словам, повреждено четыре. Гладков уточнил, что на месте ЧП создан информационный штаб, информация о количестве повреждений ещё уточняется. Фото: Telegram-канал "Настоящий Гладков"