Число пострадавших от употребления "Мистера Сидра" превысило 100 человек
31 летальный случай зафиксировали медики
09 июня 2023, 10:05, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Больше 100 человек пострадали от отравления суррогатным сидром в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава.
Отмечается, что всего пострадавших на данный момент 101. Среди них пятеро несовершеннолетних и одна беременная женщина.
Также медики зафиксировали 31 летальный случай. В нескольких регионах страны есть пострадавшие, которые находятся в больницах в тяжелом состоянии.
Ранее стало известно, что спирт, из которого сделали "Мистер Сидр", украли со склада МВД.
10:09:40 09-06-2023
Среди них пятеро несовершеннолетних и одна беременная женщина. Отличная иллюстрация алкоголизации социума.
10:34:58 09-06-2023
Наказать и тех у кого "украли" доказательства.
11:51:20 09-06-2023
Отличная иллюстрация алкоголизации социума.----- да и остальные тоже...пить какую то бурду на розлив... беееее...
12:01:40 09-06-2023
Гость (11:51:20 09-06-2023) Отличная иллюстрация алкоголизации социума.----- да и остал... можно подумать, что бутылка дорогого алкоголя гарантирована от подделки... Я так понимаю, подтекст вашего комментария - самидуракивиноваты?
12:35:15 09-06-2023
можно подумать, что бутылка дорогого алкоголя гарантирована---- если не просто хватать, увидев знакомую этикетку по непривычно низкой цене, а почитать, что там написано, то гарантирована. А что можно узнать о напитке на розлив?..
13:44:59 09-06-2023
Гость (12:35:15 09-06-2023) можно подумать, что бутылка дорогого алкоголя гарантирована-... охохонюшки... Там, конечно же, будет написано "осторожно, подделка"... Не гарантирована. На подделке и марочка акцизная будет. И биться через ЕГАИС она тоже будет.
14:53:23 09-06-2023
На подделке и марочка акцизная будет. И биться через ЕГАИС она тоже будет.----- подделка и откровенная дешевая разливная бурда все таки вещи разные, согласитесь, далеко не каждый ЭТО пить будет. А что касается подделки дорогих импортных напитков, то вполне возможно, что оригинал большинство из нас никогда и не пробовали...)
15:21:54 09-06-2023
Гость (14:53:23 09-06-2023) На подделке и марочка акцизная будет. И биться через ЕГАИС о... Подделка дорогих импортных напитков хороша на вкус сама по себе?) Ну и в данном конкретном случае "бурда" тоже была подделкой, не хотите же вы сказать, что в ее составе метанол был официально. Другое дело, что старательно обходится вопрос о том, как бурда попала в магазины. А попала, судя по географии, массово. Получается, все документы у этого пойла были. То есть хваленую ЕГАИС обойти раз плюнуть.
15:20:56 09-06-2023
Пару лет назад было много отравившихся Jack Daniels, который при продажах через интернет стоил 2000+ руб. Бренд и цена никак не влияют на шанс отравиться. Только если покупать в надежных местах. Хотя и надежных нет. Покупал вишневый ликер в КБ - зашел, понравился, неспеша скушали. Купил еще пару, один такой же хороший, а у другого и вкус не тот, и стекло бутылки изнутри покрасилось красной краской. Хотел устроить скандал, на витрине показать разницу (краску видно при наклоне бутылке), ан нет, кончилось пойло, или втихушку сняли с продажи