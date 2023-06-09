Число пострадавших от употребления "Мистера Сидра" превысило 100 человек

31 летальный случай зафиксировали медики

09 июня 2023, 10:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Больше 100 человек пострадали от отравления суррогатным сидром в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава.

Отмечается, что всего пострадавших на данный момент 101. Среди них пятеро несовершеннолетних и одна беременная женщина.

Также медики зафиксировали 31 летальный случай. В нескольких регионах страны есть пострадавшие, которые находятся в больницах в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что спирт, из которого сделали "Мистер Сидр", украли со склада МВД.