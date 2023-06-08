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Спирт, из которого варили "Мистер Сидр", украли со склада МВД

За это замначальника самарского главка МВД генерал-майор Юрий Сафронов лишился работы

08 июня 2023, 20:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Стало известно, что спирт, из которого варили "Мистер Сидр", ставший причиной гибели десятков человек, украли со склада самарского управления МВД. Об этом пишет Mash.

Замначальника самарского главка МВД генерал-майор Юрий Сафронов лишился работы, после того как была получена эта информация. 

Также сообщается, что задержали двух жителей Самарской области, сообщников и сержанта полиции, помогавшего выносить спирт со склада.

Ранее сообщалось, что смертельно опасный напиток продолжают искать в магазинах Алтайского края.

Происшествия

Комментарии 13

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Гость

20:16:30 08-06-2023

Просто лишился работы и все, как мило.

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Гость

10:07:38 09-06-2023

Гость (20:16:30 08-06-2023) Просто лишился работы и все, как мило.... Более того - он этой работы лишился, но перешёл на другую. Уж точно не хуже чем эта.

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вася

20:47:03 08-06-2023

У генерала украли. Он терпила. 2 жителя и сержант помогали. А кто вор?

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Гость

08:36:23 09-06-2023

в такм количестве украли? товарно-денежные отношения сто пудово

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Гость

09:22:47 09-06-2023

Кто-то поверил, что украли?

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Гость

10:06:05 09-06-2023

Я часто захожу на склады МВД и смотрю, что бы такого взять для себя.... Туда ведь доступ свободный....

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маша

10:11:18 09-06-2023

Какой лишился работы, в тюрьму этого урода, за кражу и гибель людей, ворьё в погонах............

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Гость

10:12:23 09-06-2023

Без силовиков у нас никак не обходится.

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Гость

10:36:24 09-06-2023

Так давно известно каждый мент - "бизнесмен"

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Гость

15:20:03 09-06-2023

Докатились!! дальше уже некуда, страна в полной жOPe. Те кто должен охранять и защищать убивают своих граждан десятками.

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Гость

07:55:58 10-06-2023

Это провокация. Э ого не может быть! Кто то должен ответить за поклеп на уважаемых геннралов

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странная история

08:37:51 10-06-2023

Была инфа, что метиловый спирт хранился на складе вещдоков с 2012 года! Что за необходимость такая? Ну оставили как вещдок граммов 300, вдруг какая новая экспертиза понадобится, остальное утилизировать.

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Гость

09:37:12 10-06-2023

Если уж воруют у генералов МВД сами же сержанты со своих складов, то реформа удалась. Просто надо правильно понимать цели этой самой реформы. P.S. Сколько человек погибло-пострадало? Вот столько и уволить с лишением званий и наград без права восстановления, пусть поработают на благо Родины реально, а не из-за кустов.

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