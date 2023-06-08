Спирт, из которого варили "Мистер Сидр", украли со склада МВД

За это замначальника самарского главка МВД генерал-майор Юрий Сафронов лишился работы

08 июня 2023, 20:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Стало известно, что спирт, из которого варили "Мистер Сидр", ставший причиной гибели десятков человек, украли со склада самарского управления МВД. Об этом пишет Mash.

Замначальника самарского главка МВД генерал-майор Юрий Сафронов лишился работы, после того как была получена эта информация.

Также сообщается, что задержали двух жителей Самарской области, сообщников и сержанта полиции, помогавшего выносить спирт со склада.

Ранее сообщалось, что смертельно опасный напиток продолжают искать в магазинах Алтайского края.