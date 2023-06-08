Спирт, из которого варили "Мистер Сидр", украли со склада МВД
За это замначальника самарского главка МВД генерал-майор Юрий Сафронов лишился работы
08 июня 2023, 20:10, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Стало известно, что спирт, из которого варили "Мистер Сидр", ставший причиной гибели десятков человек, украли со склада самарского управления МВД. Об этом пишет Mash.
Замначальника самарского главка МВД генерал-майор Юрий Сафронов лишился работы, после того как была получена эта информация.
Также сообщается, что задержали двух жителей Самарской области, сообщников и сержанта полиции, помогавшего выносить спирт со склада.
Ранее сообщалось, что смертельно опасный напиток продолжают искать в магазинах Алтайского края.
20:16:30 08-06-2023
Просто лишился работы и все, как мило.
10:07:38 09-06-2023
Гость (20:16:30 08-06-2023) Просто лишился работы и все, как мило.... Более того - он этой работы лишился, но перешёл на другую. Уж точно не хуже чем эта.
20:47:03 08-06-2023
У генерала украли. Он терпила. 2 жителя и сержант помогали. А кто вор?
08:36:23 09-06-2023
в такм количестве украли? товарно-денежные отношения сто пудово
09:22:47 09-06-2023
Кто-то поверил, что украли?
10:06:05 09-06-2023
Я часто захожу на склады МВД и смотрю, что бы такого взять для себя.... Туда ведь доступ свободный....
10:11:18 09-06-2023
Какой лишился работы, в тюрьму этого урода, за кражу и гибель людей, ворьё в погонах............
10:12:23 09-06-2023
Без силовиков у нас никак не обходится.
10:36:24 09-06-2023
Так давно известно каждый мент - "бизнесмен"
15:20:03 09-06-2023
Докатились!! дальше уже некуда, страна в полной жOPe. Те кто должен охранять и защищать убивают своих граждан десятками.
07:55:58 10-06-2023
Это провокация. Э ого не может быть! Кто то должен ответить за поклеп на уважаемых геннралов
08:37:51 10-06-2023
Была инфа, что метиловый спирт хранился на складе вещдоков с 2012 года! Что за необходимость такая? Ну оставили как вещдок граммов 300, вдруг какая новая экспертиза понадобится, остальное утилизировать.
09:37:12 10-06-2023
Если уж воруют у генералов МВД сами же сержанты со своих складов, то реформа удалась. Просто надо правильно понимать цели этой самой реформы. P.S. Сколько человек погибло-пострадало? Вот столько и уволить с лишением званий и наград без права восстановления, пусть поработают на благо Родины реально, а не из-за кустов.