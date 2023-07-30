Число пострадавших при ЧП с украинской ракетой в Таганроге увеличилось до 22
Ребенок получил травму, упав с велосипеда
30 июля 2023, 19:32, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России
Число пострадавших при ЧП с ракетой, которое произошло в Таганроге в пятницу, увеличилось до 22, среди них – ребенок, обратившийся к медикам на следующий день. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Сейчас в больнице остаются девять пациентов с травмами. У всех состояние средней степени тяжести.
Отмечается, что ребенок получил травму, упав с велосипеда во время взрыва.
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