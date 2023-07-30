Число пострадавших при ЧП с украинской ракетой в Таганроге увеличилось до 22

Ребенок получил травму, упав с велосипеда

30 июля 2023, 19:32, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России

Число пострадавших при ЧП с ракетой, которое произошло в Таганроге в пятницу, увеличилось до 22, среди них – ребенок, обратившийся к медикам на следующий день. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

Сейчас в больнице остаются девять пациентов с травмами. У всех состояние средней степени тяжести.

Отмечается, что ребенок получил травму, упав с велосипеда во время взрыва.