Число пострадавших в "Крокусе" выросло до 382

Большей части раненых оказали медпомощь амбулаторно

29 марта 2024, 18:00, ИА Амител

Медики и спасатели на месте теракта / Фото: ТАСС

Число пострадавших в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" выросло до 382 человек. Среди них 9 детей.

Об этом агентству ТАСС сообщили в центре медицины катастроф.

Уточняется, что 217-ти пострадавшим оказали амбулаторную помощь. Ранее 165 человек были госпитализированы, 96 из них уже выписаны.

Теракт в "Крокусе" произошел вечером 22 марта. По последним данным, в результате нападения погибли 143 человека.