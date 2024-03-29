Число пострадавших в "Крокусе" выросло до 382
Большей части раненых оказали медпомощь амбулаторно
29 марта 2024, 18:00, ИА Амител
Медики и спасатели на месте теракта / Фото: ТАСС
Число пострадавших в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" выросло до 382 человек. Среди них 9 детей.
Об этом агентству ТАСС сообщили в центре медицины катастроф.
Уточняется, что 217-ти пострадавшим оказали амбулаторную помощь. Ранее 165 человек были госпитализированы, 96 из них уже выписаны.
Теракт в "Крокусе" произошел вечером 22 марта. По последним данным, в результате нападения погибли 143 человека.
Читайте также в сюжете: Теракт в "Крокус Сити Холле"
Комментарии 0