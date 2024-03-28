Число погибших в результате теракта в "Крокусе" выросло до 143

Перечень жертв будет корректироваться по результатам судебно-медицинских исследований, подчеркнули в МЧС

28 марта 2024, 07:31, ИА Амител

"Крокус Сити" на следующий день после теракта / Фото: amic.ru

В результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" погибло 143 человека, следует из обновленного списка МЧС России.

Перечень составлен по состоянию на 20:00 27 марта и основан на данных Министерства здравоохранения РФ.

Как подчеркнули в ведомстве, список будет корректироваться по результатам судебно-медицинских исследований, так что число жертв еще не окончательное.

Ранее сообщили, что в Следственный комитет всего поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их близких в результате теракта в "Крокусе".