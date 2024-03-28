Число погибших в результате теракта в "Крокусе" выросло до 143
Перечень жертв будет корректироваться по результатам судебно-медицинских исследований, подчеркнули в МЧС
28 марта 2024, 07:31, ИА Амител
"Крокус Сити" на следующий день после теракта / Фото: amic.ru
В результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" погибло 143 человека, следует из обновленного списка МЧС России.
Перечень составлен по состоянию на 20:00 27 марта и основан на данных Министерства здравоохранения РФ.
Как подчеркнули в ведомстве, список будет корректироваться по результатам судебно-медицинских исследований, так что число жертв еще не окончательное.
Ранее сообщили, что в Следственный комитет всего поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их близких в результате теракта в "Крокусе".
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07:46:00 28-03-2024
А таджики все живые. Правда кто без уха, кто ссытся под себя. Но все ещё живые
09:43:54 28-03-2024
От выстрелов погибло 40 человек,остальные жертвы это прямая вина владельца крокуса .
Но ни у ведомств ни у властей к нему претензий нет.
Логичным было бы в такой ситуации проверить остальные торговые центры товарища?
Но и этого ни кто не сделал, а сами ТЦ закрыты на профилактику.
09:49:59 28-03-2024
Гость (07:46:00 28-03-2024) А таджики все живые. Правда кто без уха, кто ссытся под себя... Мне вот интересно, как скоро забудется это ухо? Про участие белорусских пограничников забыли за два дня. По идее на следующей неделе за воспоминания об ухе должны называть свинорылым либералом
12:43:46 28-03-2024
Гость (09:49:59 28-03-2024) Мне вот интересно, как скоро забудется это ухо? Про участие ... Что за бред про белорусских погранцов? Террористы за держаны на территории РФ. Если в момент задержания и были усилены патрули на белорусской границе ( Брянская область граничит с уркаиной и Белоруссией), то непосредственно к задержанию это не имеет отношения. Всепомнящий ты наш. От п. Навля. где задержали убийц. до ближайшей точки белорусской границы 201 км, до уркаины 67км. Какие к черту белорусские погранцы?
18:56:28 28-03-2024
Гость (12:43:46 28-03-2024) Что за бред про белорусских погранцов? Террористы за держаны... Вы правы. Только что прослушал еще раз речь батьки он сказал примерно так- террористы и не подумали соваться в Белоруссию, потому что мы усилили меры безопасности наравне с РФ.