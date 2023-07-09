Всего на 9 июля зафиксировано две смерти от заболевания

09 июля 2023, 17:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Число случаев менингококковой инфекции в Екатеринбурге выросло до 15. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора в Telegram-канале, всего на 9 июля зафиксировано две смерти от заболевания.

Напомним, что на этой неделе стало известно, что Роспотребнадзор выявил случаи менингококковой инфекции у сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге.

В ведомстве подчеркивали, что возбудитель инфекции не отличается живучестью — на картоне, фанере и других упаковочных материалах он не остается жизнеспособным длительное время. Специалисты уже определили границы очагов и выявили контактировавших с заразившимися.