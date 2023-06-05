Число умерших от отравления суррогатным сидром в Поволжье возросло до 12 человек
Предпринимателя, поставлявшего напиток в магазины, допрашивают
05 июня 2023, 18:38, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Число умерших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области возросло до 12 человек. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
По данным источников, ещё 12 человек остаются в больницах.
Ранее сообщалось, что люди покупали напиток одного производителя, после употребления которого попадали в больницу с отравлением.
Предприниматель, производящий сидр, задержан, его допрашивают.
19:25:07 05-06-2023
Это ж сколько этого сидра они в себя влили?..
10:44:30 06-06-2023
Гость (19:25:07 05-06-2023) Это ж сколько этого сидра они в себя влили?..... Там и баночки хватит при наличии метилового спирта.
20:43:46 05-06-2023
Пока вот таких предпринимателей не будут сажать в тюрьму на пожизненное,