Число умерших от отравления суррогатным сидром в Поволжье возросло до 12 человек

Предпринимателя, поставлявшего напиток в магазины, допрашивают

05 июня 2023, 18:38, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Число умерших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области возросло до 12 человек. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

По данным источников, ещё 12 человек остаются в больницах.

Ранее сообщалось, что люди покупали напиток одного производителя, после употребления которого попадали в больницу с отравлением.

Предприниматель, производящий сидр, задержан, его допрашивают.