НОВОСТИПроисшествия

Число умерших от отравления суррогатным сидром в Поволжье возросло до 12 человек

Предпринимателя, поставлявшего напиток в магазины, допрашивают

05 июня 2023, 18:38, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Число умерших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области возросло до 12 человек. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

По данным источников, ещё 12 человек остаются в больницах.

Ранее сообщалось, что люди покупали напиток одного производителя, после употребления которого попадали в больницу с отравлением. 

Предприниматель, производящий сидр, задержан, его допрашивают.

Происшествия

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

19:25:07 05-06-2023

Это ж сколько этого сидра они в себя влили?..

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:44:30 06-06-2023

Гость (19:25:07 05-06-2023) Это ж сколько этого сидра они в себя влили?..... Там и баночки хватит при наличии метилового спирта.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Валерий.

20:43:46 05-06-2023

Пока вот таких предпринимателей не будут сажать в тюрьму на пожизненное,

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей

День Сибирского поля
28-29 июня

Все новости

Новости партнеров