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Производителя сидра, из-за которого погибли восемь человек, задержали

Все умершие покупали напиток одной марки и попали в больницу с отравлением

05 июня 2023, 17:05, ИА Амител

Фото: СК по Ульяновской области
Фото: СК по Ульяновской области

Следователи в Ульяновской области задержали производителя сидра, которым отравились восемь человек. Об этом сообщили в региональном СК.

Отмечается, что жители Димитровграда покупали напиток марки "Мистер Сидр" в магазинах "Территория пива" и "БиррХаус". С отравлением восьмерых пострадавших доставили в больницу, однако врачи не смогли их спасти. 

Представители СК устанавливают все обстоятельства случившегося.

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