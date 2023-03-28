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Рекордно низкая безработица зафиксирована в Алтайском крае

Количество вакансий почти в 1,5 раза превышает число соискателей

28 марта 2023, 13:01, ИА Амител

Фото: "Яндекс.Карты"
Фото: "Яндекс.Карты"

Безработица в Алтайском крае в 2023 году находится на рекордно низком уровне. Сейчас этот показатель составляет 1,1%, рассказала начальник регионального управления по труду и занятости населения Надежда Капура. По её словам, на учёте в службе занятости находится 12 700 человек.

Как отметила Капура, сейчас рынок труда в Алтайском крае стабильный, нынешний уровень безработицы (1,1% от численности экономически активного населения) примерно на 3% ниже аналогичного показателя 2022 года по состоянию на конец марта.

Традиционно количество вакансий в Алтайском крае превышает число соискателей. Сейчас в регионе работодатели заявили примерно 19,6 тысячи вакансий. Это почти на 7 тысяч больше тех, кто зарегистрирован на бирже труда.

Комментарии 12

  • Добились своего
    28 марта, Гость   Ответить
  • это могло быть смешным, если бы не было так грустно. час назад я была на собеседовании, нужна подработка не на полный день. ЗП 9000. еще раз: ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ рублей в месяц. и, думаете, я там была одна? нет! пришло достаточно много желающих. были студенты и предпенсионеры. человек восемь, наверное. работодатель взял первого пришедшего. остальные и дальше остались без работы. вот такое снижение безработицы... люди в прямом смысле за коммуналку готовы работать, потому как на еду этого не хватит.
    28 марта, Гость   Ответить
  • Никто не регистрируется уже в службе занятости. Объезд предлагаемых вакансий только отвлекает от настоящего поиска работы. Просто по иронии судьбы эта никчемная контора заведует выплатой пособий по безработице, и поэтому сотрудники службы занятости сидят с важным и ужасно пафосным видом, преисполненные собственной значимости.
    28 марта, Гость   Ответить
  • Да нас больше половины работает за еду и коммуналку, уже 2023 год, а в России народ по прежнему нищий.
    28 марта, Гость   Ответить
  • вас так послушать, все плохо, никто не работает, зарплаты маленькие. Посмотришь - в магазинах толпы, в кофейнях забито, от универов студенты на тачках отъезжают. А зарплаты - в конвертах. Если тряхануть каждого реально из налоговой, настоящая зарплата раза в два больше будет, чем статистика рисует. Что, не так, что ли? Нытики
    28 марта, Гость   Ответить
  • Гость, "подработка не на полный день". Ну а что, вам за подработку сразу полтос платить, что ли?
    28 марта, Гость   Ответить
  • Когда научились подгонять цифры для отчета наверх. 1,1% - это не количество безработных, это количество стоящих на учете в центре занятости.
    28 марта, Гость   Ответить
  • Они издеваются? Я с женой во время ковида с 4 раза только смогли встать на учет в качестве безработного. Документы дистанционно подавались. В том числе и скан паспорта. 3 раза отказывали так как паспортный стол якобы не подтвердил что мы прописаны по адресу указанному в паспорте. А мы к тому году уже 20 лет проживали по этому адресу. Районная прокуратура не отвечала на наши жалобы. Только когда обратились в краевую прокуратуру нас поставили на учет. Через три месяца сняли по какой-то надуманной причине. Они просто избавляются от вставших на учет, чтобы улучшить статистику. За это нужно привлекать этих чиновников к уголовной ответственности.
    28 марта, Гость   Ответить
  • Не нужно искать работу через центр занятости. Там ничего приличного нет. Странные люди, коменты писать научились., а для чего еще интернет использовать можно - не в курсе. Вы б еще по обьявлениям на заборе работу искали.
    28 марта, Гость   Ответить
  • Ищу работу на всех известных сайтах везде з\п ниже чем сейчас на 2-3 тысячи.
    28 марта, Гость   Ответить
  • Ищу работу на всех известных сайтах везде з\п ниже чем сейчас на 2-3 тысячи--- ну значит вам не нужно менять работу
    28 марта, Гость   Ответить
  • Службу занятости давно пора закрыть, бесполезная контора. Толку от них нет.
    29 марта, Гость   Ответить
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