Рекордно низкая безработица зафиксирована в Алтайском крае

Количество вакансий почти в 1,5 раза превышает число соискателей

28 марта 2023, 13:01, ИА Амител

Фото: "Яндекс.Карты"

Безработица в Алтайском крае в 2023 году находится на рекордно низком уровне. Сейчас этот показатель составляет 1,1%, рассказала начальник регионального управления по труду и занятости населения Надежда Капура. По её словам, на учёте в службе занятости находится 12 700 человек.

Как отметила Капура, сейчас рынок труда в Алтайском крае стабильный, нынешний уровень безработицы (1,1% от численности экономически активного населения) примерно на 3% ниже аналогичного показателя 2022 года по состоянию на конец марта.

Традиционно количество вакансий в Алтайском крае превышает число соискателей. Сейчас в регионе работодатели заявили примерно 19,6 тысячи вакансий. Это почти на 7 тысяч больше тех, кто зарегистрирован на бирже труда.