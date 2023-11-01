Число владельцев роскошных автомобилей стоимостью больше 10 млн выросло на Алтае
Самый большой транспортный налог придется заплатить владельцу Mercedes
01 ноября 2023, 12:20, ИА Амител
Число люксовых автомобилей, которые облагаются налогом на роскошь, увеличилось в Алтайском крае, несмотря на санкции. На данный момент в регионе насчитывается 49 транспортных средств, стоимость каждого из которых выше 10 миллионов рублей. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю Алексей Легостаев.
"Если в прошлом году у нас было зарегистрировано 40 транспортных средств стоимостью от 10 миллионов рублей, то в этом году их насчитывается 49. Они находятся в собственности у 51 владельца", – уточнил Легостаев.
Самый большой транспортный налог за люксовый автомобиль придется заплатить владельцу Mercedes-Benz, под капотом которого 600 лошадиных сил. В бюджет края автомобилист должен перечислить 220 248 рублей.
Сколько всего автовладельцам на Алтае насчитали налогов?
Всего транспортный налог в Алтайском крае обязаны заплатить 496 тысяч жителей на общую сумму 2,2 млрд рублей. Основную долю – 82% – составляют легковые автомобили мощностью до 150 лошадиных сил.
Алексей Легостаев также отметил, что в регионе увеличилось число граждан, которые имеют налоговые льготы. За 2022 год эта категория приросла на 11 тысяч и составила 129 тысяч человек.
"Общая сумма предоставленных льгот составила 92 млн рублей. Их выдано больше на 8,2 млн рублей. Рост составил 9,7%. Увеличение льготируемой суммы связано с беззаявительным предоставлением льгот. Льготные категории граждан освобождены от уплаты налога на один объект – легковой автомобиль мощностью до 100 лошадиных сил или транспорт из категории "мотоциклы и мотороллеры" с мощностью двигателя до 35 лошадей", – уточнил руководитель ведомства.
12:23:05 01-11-2023
Может просто автомобили подорожали в 2 раза?
12:31:36 01-11-2023
Гость (12:23:05 01-11-2023) Может просто автомобили подорожали в 2 раза?... Там же пишут, было 40 тачек, стало 49
12:30:02 01-11-2023
И всё потому что дикое расслоение общества!!!!!!!!!!! Чем гордиться???
12:37:25 01-11-2023
Гость (12:30:02 01-11-2023) И всё потому что дикое расслоение общества!!!!!!!!!!! Чем го... Чем гордиться??? ---- увеличением количества богатых
12:31:59 01-11-2023
выросло на Алтае --- доходы на Алтае растут, наверное благодаря санкциям
12:34:58 01-11-2023
дак на мост 200 миллионов добавили
12:37:37 01-11-2023
"их насчитывается 49. Они находятся в собственности у 51 владельца" в складчину покупали ?
12:42:17 01-11-2023
Гость (12:37:37 01-11-2023) "их насчитывается 49. Они находятся в собственности у 51 вла... Наверное муж с женой в долях. Наверное такие покупки на одного супруга второй не всегда одобряет
13:58:30 01-11-2023
Гость (12:42:17 01-11-2023) Наверное муж с женой в долях. Наверное такие покупки на одно... Штрафы оплачивает тот, кто в ПТС записан, а налоги соответственно долям )))
12:48:16 01-11-2023
Надо же, какая радость для нас.Одни последний хрен с солью доедают,другие деньги не знают куда девать.
13:40:08 01-11-2023
Афиноген (12:48:16 01-11-2023) Надо же, какая радость для нас.Одни последний хрен с солью д... другие деньги не знают куда девать -- наверное благодаря санкциям
13:49:04 01-11-2023
Гость (13:40:08 01-11-2023) другие деньги не знают куда девать -- наверное благодаря сан... Не угадали.Благодаря этой системе.Где,для одних -всё,а для других -балалайка.
14:28:47 01-11-2023
Афиноген (13:49:04 01-11-2023) Не угадали.Благодаря этой системе.Где,для одних -всё,а для д... Афиноген, вот вы постоянно жалуетесь. Скажите, а вы благодаря чему хотели бы находиться в числе обеспеченных людей? Может какой серьезный ВУЗ закончили и трудитесь на оплачиваемой работе, или вы кино снимаете или книги пишете? Или все гораздо проще - вы не хотите, чтобы были богатые. это довольно по пролетарски) Вот только система, где хрен без соли одним, а другим хорошо, была всегда и во всех формациях. Даже при вашем любимом Союзе были инженеры с зарплатой в 120 рэ, а были барыги на барахолке, официанты в ресторанах, таксисты, которые эти 120 рэ за день могли поднимать. Я даже про партноменклатуру или директоров не стану говорить.
15:50:28 01-11-2023
Гость (14:28:47 01-11-2023) Афиноген, вот вы постоянно жалуетесь. Скажите, а вы благодар... Не надо тут про Союз.Я его не обеляю ,однако такой гнусности тогда не было,были у людей возможности социального лифта.А что теперь?Вот такие "умники",эйнштейны хреновы ,которые поприспособились чужими руками жар загребать процветают,а инженеры ,врачи ,учителя что то не шибко то шикуют.Или вы хотите сказать ,что те владельцы лауреаты нобелевских премий и у них семь пядей во лбу? Жизнь показывает обратное.
14:43:43 01-11-2023
Афиноген (13:49:04 01-11-2023) Не угадали.Благодаря этой системе.Где,для одних -всё,а для д... Благодаря этой системе -- не угадали, система какая была, такая и осталась, только санкции добавились. И они получается, как минимум, не помешали, а. как максимум, помогли
14:24:22 01-11-2023
Афиноген (12:48:16 01-11-2023) Надо же, какая радость для нас.Одни последний хрен с солью д... вово, первые здесь сидят и ноют вечно. Посмотри на парковки у ТЦ, битком дорогущими иномарками забиты. Может начать работать нормально, а не на всех, кроме себя жаловаться
14:32:08 01-11-2023
Гость (14:24:22 01-11-2023) вово, первые здесь сидят и ноют вечно. Посмотри на парковки ... не всякая работа достойно оплачивается, кому то и из под тебя памперсы приходится за двадцатку менять
14:37:30 01-11-2023
Гость (14:32:08 01-11-2023) не всякая работа достойно оплачивается, кому то и из под те... А тут, что, каждый второй памперсы меняет? У вас тут клуб по интересам? Может пойдете и таки уже поменяете памперсы?
15:52:27 01-11-2023
Гость (14:24:22 01-11-2023) вово, первые здесь сидят и ноют вечно. Посмотри на парковки ... А я и так всю жизнь работаю.Жаль только на дармоедов приходится.
13:01:07 01-11-2023
Количество чертей, в мутном болоте, вырасло.
13:32:26 01-11-2023
Неужели на мосту столько заработали?
14:22:08 01-11-2023
49 машин 51 владелец ржууу ге могу
15:26:38 01-11-2023
Если у гражданин дебет с кредитом совпадает то вопросов у фискалов к нему нет, пускай хоть по 100 лямов тачки покупает и налоги заносит в бюджет РФ.
16:25:05 01-11-2023
Так у фискалов и находят при обысках золотые унитазы . НДС до сих пор торгуют через зарубежные сервера интернет - магазины работают по НДС оптимизации и обналичиванию!
16:56:25 01-11-2023
зубатитесь между собой, а даже не понимаете сути, авто подорожали в 2-3 раза , а налог как был от 3млн так и остался, не индексировался, попало под него огромное количество машин среднего сегмента, прибыль в казну кратно выросла, вас всех имеют как скот, а вы грызетесь между собой, вы заслужили такого отношения