Самый большой транспортный налог придется заплатить владельцу Mercedes

01 ноября 2023, 12:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Число люксовых автомобилей, которые облагаются налогом на роскошь, увеличилось в Алтайском крае, несмотря на санкции. На данный момент в регионе насчитывается 49 транспортных средств, стоимость каждого из которых выше 10 миллионов рублей. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю Алексей Легостаев.

"Если в прошлом году у нас было зарегистрировано 40 транспортных средств стоимостью от 10 миллионов рублей, то в этом году их насчитывается 49. Они находятся в собственности у 51 владельца", – уточнил Легостаев.

Самый большой транспортный налог за люксовый автомобиль придется заплатить владельцу Mercedes-Benz, под капотом которого 600 лошадиных сил. В бюджет края автомобилист должен перечислить 220 248 рублей.

Сколько всего автовладельцам на Алтае насчитали налогов?

Всего транспортный налог в Алтайском крае обязаны заплатить 496 тысяч жителей на общую сумму 2,2 млрд рублей. Основную долю – 82% – составляют легковые автомобили мощностью до 150 лошадиных сил.

Алексей Легостаев также отметил, что в регионе увеличилось число граждан, которые имеют налоговые льготы. За 2022 год эта категория приросла на 11 тысяч и составила 129 тысяч человек.

"Общая сумма предоставленных льгот составила 92 млн рублей. Их выдано больше на 8,2 млн рублей. Рост составил 9,7%. Увеличение льготируемой суммы связано с беззаявительным предоставлением льгот. Льготные категории граждан освобождены от уплаты налога на один объект – легковой автомобиль мощностью до 100 лошадиных сил или транспорт из категории "мотоциклы и мотороллеры" с мощностью двигателя до 35 лошадей", – уточнил руководитель ведомства.