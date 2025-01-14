Число вызовов скорой из-за ОРВИ и пневмонии увеличилось в Алтайском крае на 30%

Врачи отмечают, что некоторые люди лечились лекарствами, а другие употребляли алкоголь

14 января 2025, 12:40, ИА Амител

Машина скорой помощи / Фото: amic.ru

В Алтайском крае на 30% увеличилось число случаев вызова скорой из-за ОРВИ и осложнений в виде пневмонии. Как сообщает "Толк", некоторые люди лечились лекарствами, а другие употребляли алкоголь.

Всего в течение первой недели января сотрудники службы приняли более 17 тысяч звонков по всему региону. Большинство из них было связано с неотложными ситуациями. За праздники случилось шесть обморожений, 23 ожога, 491 травма, а также 25 ДТП.

"Практически вдвое увеличилось количество пациентов с алкогольным опьянением, в том числе и тяжелых. Кроме этого, на второй план выходят наркотические вещества. Шесть человек – отравление синтетическими курительными смесями, шесть человек – метадоном. Все больные были достаточно тяжелые. К сожалению, один человек погиб", – заявил главный специалист Министерства здравоохранения Алтайского края, токсиколог Герман Балаганский.

По словам экспертов, по сравнению с прошлыми десятилетиями люди стали отмечать более культурно. Специалисты рекомендовали налаживать режим сна и питания, чтобы рабочие дни после праздников были более эффективными.