Число вызовов скорой из-за ОРВИ и пневмонии увеличилось в Алтайском крае на 30%
Врачи отмечают, что некоторые люди лечились лекарствами, а другие употребляли алкоголь
14 января 2025, 12:40, ИА Амител
В Алтайском крае на 30% увеличилось число случаев вызова скорой из-за ОРВИ и осложнений в виде пневмонии. Как сообщает "Толк", некоторые люди лечились лекарствами, а другие употребляли алкоголь.
Всего в течение первой недели января сотрудники службы приняли более 17 тысяч звонков по всему региону. Большинство из них было связано с неотложными ситуациями. За праздники случилось шесть обморожений, 23 ожога, 491 травма, а также 25 ДТП.
"Практически вдвое увеличилось количество пациентов с алкогольным опьянением, в том числе и тяжелых. Кроме этого, на второй план выходят наркотические вещества. Шесть человек – отравление синтетическими курительными смесями, шесть человек – метадоном. Все больные были достаточно тяжелые. К сожалению, один человек погиб", – заявил главный специалист Министерства здравоохранения Алтайского края, токсиколог Герман Балаганский.
По словам экспертов, по сравнению с прошлыми десятилетиями люди стали отмечать более культурно. Специалисты рекомендовали налаживать режим сна и питания, чтобы рабочие дни после праздников были более эффективными.
12:54:39 14-01-2025
радибога не нагнетайте!!!
это сезонное и связанное с выходом на работу после долгих расслабляющих выходных!
на 30% увеличилось... по сравнению с чем!? с предыдущим месяцем, или с аналогичным периодом прошлого года, или нескольких лет наблюдения!!!?
то же самое и с - 17 тыс звонков... по сравнению с чем...!!???
чё вы нас пугаете!?
у вас прям руки чешутся устроить кавид-2...!? или просто задание сверху такое?
так вы так и скажите!?
13:15:16 14-01-2025
Ой, все волны "модной хвори" пересидел на спиртном, как симптомы начинались. Правда иногда было трудно отличить похмелье от симптомов, но не суть.
09:02:24 15-01-2025
Погодите, после ночных купаний скорая справляться не будет!