Не паника, а внимание. Грозит ли Алтайскому краю вспышка метапневмовируса из Китая?
Инфекция, которую СМИ называют "новым убийцей вроде ковида", известна уже давно, говорит инфекционист Валерий Шевченко
10 января 2025, 06:15, ИА Амител
В начале 2025 года весь мир трубит о серьезной вспышке "нового опасного вируса" в Китае. Некоторые западные СМИ утверждают, что в стране, с которой пять лет назад началась пандемия коронавируса, вновь переполнены больницы. Главный виновник роста заболеваемости – метапневмовирус, которым чаще болеют дети.
Шумиха настолько сильная, что российские специалисты уже всерьез оценивают вероятность взрывного роста и в нашей стране. Но ничего нового в метапневмовирусе нет, подчеркивает главный внештатный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко. В беседе с amic.ru он напомнил, что болезнь давно знакома врачам, а в Алтайском крае циркулирует регулярно.
О том, может ли вспышка метапневмовируса в Китае прийти в Россию и стоит ли Алтайскому краю готовиться к эпидемии, – в материале amic.ru.
Пока все по-старому
За метапневмовирусом врачи наблюдают уже много лет, подчеркивает специалист. Это один из возбудителей, которые врачи условно объединяют в одну большую группу – ОРВИ. И выявляют его чуть ли не каждый год, во время сезонного эпидподъема. Так что никакого "нового вируса" медики пока не наблюдают."Для специалистов, которые погружены в эту область, ситуация точно не новая. Если посмотреть информацию по нашей стране, то история повторяющаяся. В последние годы в периоды подъема ОРВИ на территории РФ всегда выявлялся и метапневмовирус. Но в небольшом количестве. Значительно чаще встречаются риновирус, РС-вирус, парагриппы, даже бокавирус. И сейчас то же самое. По последним данным, метапневмовирус выявили в 0,1% случаев среди всех пациентов с ОРВИ", – говорит Шевченко.
По его словам, исследования по метапневмовирусу проводит и алтайский Роспотребнадзор. Так, в прошлом году доля инфекции в заболеваемости по ОРВИ была меньше 0,2% – ситуация такая же, как и в среднем по стране.
В том, что дети болеют метапневмовирусом чаще взрослых, эксперт тоже не видит ничего удивительного.
"Давно известно, что он чаще всего выявляется у детей до 14 лет и у лиц пожилого возраста. Показательно, что это же и группы риска по гриппу – люди с ослабленным иммунитетом. Здесь все логично и никакой новинки нет", – поясняет Шевченко.
Действительно ли в Китае все так плохо?
А вот информация из Китая действительно вызывает интерес всего профильного сообщества, отмечает инфекционист. Но подчеркивает, что достоверных и по-настоящему научных данных пока очень мало. Единственный вывод, который сделал Шевченко, – в Поднебесной выросла доля метапневмовируса в структуре ОРВИ.
"Пока специалистам, как и всем остальным, доступно только то, что есть в СМИ. Видим, что китайцы отмечают у себя увеличение доли лиц с метапневмовирусом в группе больных с ОРВИ до 5-8% в разных категориях. Но при этом, что самих больных с ОРВИ стало больше, достоверных данных нет. Кроме того, пока никто не описывает ситуацию с позиции увеличения частоты тяжелых случаев", – говорит инфекционист.
Шевченко даже допустил, что возможной причиной таких изменений может быть новый подход врачей. Возможно, они чаще стали обследовать людей именно на метапневмовирус. Соответственно, выросла и выявляемость.
Так что никакой паники по поводу эпидподъема в Китае у специалистов нет. Они лишь пристально наблюдают и ждут более конкретной ситуации, чтобы делать какие-то выводы.
Шевченко также прокомментировал и аналогии с началом пандемии коронавируса, которые проводят некоторые СМИ. По его словам, тогда специалисты поначалу также опирались лишь на противоречивые новости, собирая общую картину по крупицам. Но с одной лишь разницей: довольно быстро стало понятно, что речь идет о новом подвиде коронавирусов, который обладает высокой патогенностью.
Сейчас ситуация другая: о том, что появился новый подвид метапневмовируса, информации нет. Так что и уровень опасений значительно ниже.
Настолько ли вирус опасен?
Поскольку информации о какой-либо новой разновидности метапневмовируса нет, ученые опираются на накопленную базу знаний. Они показывают, что метапневмовирус действительно способен вызывать пневмонию у людей с ослабленным иммунитетом. Но происходит это не чаще, чем в случаях со многими другими ОРВИ. В большинстве случаев инфекция протекает в легкой форме.
"Из той информации, которая есть, у клиницистов не появилось каких-то опорных симптомов. Это проявления, присущие большинству респираторных инфекций, – кашель, насморк. Достоверных данных, что метапневмовирус приводит к пневмонии чаще тех же парагриппа или риновируса, тоже нет", – сказал Валерий Шевченко.
Ждать ли эпидемии в Алтайском крае?
Сейчас оснований считать, что вспышка метапневмовируса в Китае перерастет во что-то большее и вызовет проблемы в других странах, нет, убежден Шевченко. Он ссылается на данные специалистов Роспотребнадзора – те не видят большого пандемического потенциала.
Так что жителей Алтайского края специалист призывает не поддаваться панике. Меры предосторожности остаются теми же, что и для всех остальных привычных нам ОРВИ. Стоит регулярно мыть руки, избегать контакта с заболевшими и с осторожностью посещать людные места в период эпидподъема.
Маски, кстати, остаются прекрасной мерой предосторожности для тех, кто не испытывает к ним ненависти после нескольких лет пандемии. В любом случае повторения истории с ковидом специалисты от метапневмовируса не ждут. По крайней мере, пока из Китая не придут новые данные.
06:50:31 10-01-2025
Где вода!!!! В городе второй день отменяют занятия в школах и садах иза отсутствия воды! Вы астропрогноз в публикуете и ГРИП из Китая !!! Зла нет, где вода!!
07:34:02 10-01-2025
Гость (06:50:31 10-01-2025) Где вода!!!! В городе второй день отменяют занятия в школах ... Привыкай к новым реалиям
08:54:16 10-01-2025
Как можно серьезно относиться к статье, где после нескольких лет критики все еще пытаются маски представить панацеей от вирусов? Хорошо хоть что новый "шмурдяк" еще не впаривают...
09:09:11 10-01-2025
Дюша (08:54:16 10-01-2025) Как можно серьезно относиться к статье, где после нескольких... Не хочешь маски - не носи! Если заболеешь, то можешь заразить своих домашних кошаков, они тоже болеют от человека. Помрут кошечки ни за что, ни про что!
09:59:51 10-01-2025
Гость (09:09:11 10-01-2025) Не хочешь маски - не носи! Если заболеешь, то можешь заразит... вы видимо уже доносились масочку. углекислый газ ударил в голову.
10:03:04 10-01-2025
Гость (09:59:51 10-01-2025) вы видимо уже доносились масочку. углекислый газ ударил в го... Про то, что домашние животные заражаются вирусами от человека, в том числе коронавирусами, было много публикаций
10:45:42 10-01-2025
Гость (10:03:04 10-01-2025) Про то, что домашние животные заражаются вирусами от человек... Межвидовая передача респираторных вирусных заболеваний - крайне редкое явление...Организм может быть носителем, но не болеть. Именно по этому версия с летучими мышами, птицами, свиньями и многие другие вызывают сомнения. Они удобны только для уничтожения конкурентов (экономический терроризм) и запугивания населения, принуждая его к непопулярным мерам.
11:14:22 10-01-2025
Дюша (10:45:42 10-01-2025) Межвидовая передача респираторных вирусных заболеваний - кра... Но писали про конкретных домашних кошек в семьях с ковидом. Кошкам тоже делали тесты и обнаруживали коронавирус. Хозяева заражали питомцев и наоборот.
10:40:04 10-01-2025
Гость (09:09:11 10-01-2025) Не хочешь маски - не носи! Если заболеешь, то можешь заразит... Господя!!!!!! Читать не пробовали? ЧЕМ МАСКА СПАСЕТ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ? Скафандр с клапанами для дыхания - да... Маска - это как воду в решете носить...Это первое...А второе, что излишняя стерильность приводит к подавлению иммунитета. Внутри популяции не летальные вирусы должны циркулировать, дабы вырабатывать коллективный иммунитет...В противном случае неподготовленный к защите организм загнется от элементарных соплей.
11:01:01 10-01-2025
Дюша (10:40:04 10-01-2025) Господя!!!!!! Читать не пробовали? ЧЕМ МАСКА СПАСЕТ ОТ ЗАРАЖ... Ну и как, иммунитет выработали? В 2020 многие переболели ковидом, в 2021 снова, некоторые уже не перенесли вторичное заражение, померли. Что же их иммунитет не спас? Лишь когда агрессивный вирус сменился другой, менее опасной модификацией (как сообщали, вероятно выработан искусственно англичанами) всё прекратилось.