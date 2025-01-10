Инфекция, которую СМИ называют "новым убийцей вроде ковида", известна уже давно, говорит инфекционист Валерий Шевченко

10 января 2025, 06:15, ИА Амител

Медицинская маска / Фото: amic.ru

В начале 2025 года весь мир трубит о серьезной вспышке "нового опасного вируса" в Китае. Некоторые западные СМИ утверждают, что в стране, с которой пять лет назад началась пандемия коронавируса, вновь переполнены больницы. Главный виновник роста заболеваемости – метапневмовирус, которым чаще болеют дети.

Шумиха настолько сильная, что российские специалисты уже всерьез оценивают вероятность взрывного роста и в нашей стране. Но ничего нового в метапневмовирусе нет, подчеркивает главный внештатный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко. В беседе с amic.ru он напомнил, что болезнь давно знакома врачам, а в Алтайском крае циркулирует регулярно.

О том, может ли вспышка метапневмовируса в Китае прийти в Россию и стоит ли Алтайскому краю готовиться к эпидемии, – в материале amic.ru.

Пока все по-старому

За метапневмовирусом врачи наблюдают уже много лет, подчеркивает специалист. Это один из возбудителей, которые врачи условно объединяют в одну большую группу – ОРВИ. И выявляют его чуть ли не каждый год, во время сезонного эпидподъема. Так что никакого "нового вируса" медики пока не наблюдают."Для специалистов, которые погружены в эту область, ситуация точно не новая. Если посмотреть информацию по нашей стране, то история повторяющаяся. В последние годы в периоды подъема ОРВИ на территории РФ всегда выявлялся и метапневмовирус. Но в небольшом количестве. Значительно чаще встречаются риновирус, РС-вирус, парагриппы, даже бокавирус. И сейчас то же самое. По последним данным, метапневмовирус выявили в 0,1% случаев среди всех пациентов с ОРВИ", – говорит Шевченко.

По его словам, исследования по метапневмовирусу проводит и алтайский Роспотребнадзор. Так, в прошлом году доля инфекции в заболеваемости по ОРВИ была меньше 0,2% – ситуация такая же, как и в среднем по стране.

В том, что дети болеют метапневмовирусом чаще взрослых, эксперт тоже не видит ничего удивительного.

"Давно известно, что он чаще всего выявляется у детей до 14 лет и у лиц пожилого возраста. Показательно, что это же и группы риска по гриппу – люди с ослабленным иммунитетом. Здесь все логично и никакой новинки нет", – поясняет Шевченко.

Действительно ли в Китае все так плохо?

А вот информация из Китая действительно вызывает интерес всего профильного сообщества, отмечает инфекционист. Но подчеркивает, что достоверных и по-настоящему научных данных пока очень мало. Единственный вывод, который сделал Шевченко, – в Поднебесной выросла доля метапневмовируса в структуре ОРВИ.

"Пока специалистам, как и всем остальным, доступно только то, что есть в СМИ. Видим, что китайцы отмечают у себя увеличение доли лиц с метапневмовирусом в группе больных с ОРВИ до 5-8% в разных категориях. Но при этом, что самих больных с ОРВИ стало больше, достоверных данных нет. Кроме того, пока никто не описывает ситуацию с позиции увеличения частоты тяжелых случаев", – говорит инфекционист.

Шевченко даже допустил, что возможной причиной таких изменений может быть новый подход врачей. Возможно, они чаще стали обследовать людей именно на метапневмовирус. Соответственно, выросла и выявляемость.

Так что никакой паники по поводу эпидподъема в Китае у специалистов нет. Они лишь пристально наблюдают и ждут более конкретной ситуации, чтобы делать какие-то выводы.

Шевченко также прокомментировал и аналогии с началом пандемии коронавируса, которые проводят некоторые СМИ. По его словам, тогда специалисты поначалу также опирались лишь на противоречивые новости, собирая общую картину по крупицам. Но с одной лишь разницей: довольно быстро стало понятно, что речь идет о новом подвиде коронавирусов, который обладает высокой патогенностью.

Сейчас ситуация другая: о том, что появился новый подвид метапневмовируса, информации нет. Так что и уровень опасений значительно ниже.

Настолько ли вирус опасен?

Поскольку информации о какой-либо новой разновидности метапневмовируса нет, ученые опираются на накопленную базу знаний. Они показывают, что метапневмовирус действительно способен вызывать пневмонию у людей с ослабленным иммунитетом. Но происходит это не чаще, чем в случаях со многими другими ОРВИ. В большинстве случаев инфекция протекает в легкой форме.

"Из той информации, которая есть, у клиницистов не появилось каких-то опорных симптомов. Это проявления, присущие большинству респираторных инфекций, – кашель, насморк. Достоверных данных, что метапневмовирус приводит к пневмонии чаще тех же парагриппа или риновируса, тоже нет", – сказал Валерий Шевченко.

Ждать ли эпидемии в Алтайском крае?

Сейчас оснований считать, что вспышка метапневмовируса в Китае перерастет во что-то большее и вызовет проблемы в других странах, нет, убежден Шевченко. Он ссылается на данные специалистов Роспотребнадзора – те не видят большого пандемического потенциала.

Так что жителей Алтайского края специалист призывает не поддаваться панике. Меры предосторожности остаются теми же, что и для всех остальных привычных нам ОРВИ. Стоит регулярно мыть руки, избегать контакта с заболевшими и с осторожностью посещать людные места в период эпидподъема.

Маски, кстати, остаются прекрасной мерой предосторожности для тех, кто не испытывает к ним ненависти после нескольких лет пандемии. В любом случае повторения истории с ковидом специалисты от метапневмовируса не ждут. По крайней мере, пока из Китая не придут новые данные.