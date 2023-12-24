НОВОСТИЗдоровье

Число заражений ковидом в мире выросло за месяц более чем на 50%

Количество смертей, напротив, немного снизилось

24 декабря 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В мире с 20 ноября по 17 декабря зарегистрировали более 850 тысяч новых случаев COVID-19. Это на 52% больше в сравнении с предыдущим 28-дневным периодом, пишет РИА Новости со ссылкой на еженедельную сводку ВОЗ.

Умерли с 20 ноября по 17 декабря три тысячи человек, что на 8% меньше, чем месяцем ранее. Также более 18 тысяч человек попали с коронавирусом в больницы и более 1,6 тысячи пациентов оказались в отделениях интенсивной терапии. Это на 23% и 51% соответственно больше, чем в прошлые 28 дней.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, будут ли вводить масочный режим в новогодние праздники.

Коронавирус здравоохранение

Комментарии 4

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Гость

07:51:04 24-12-2023

От китайцев проблем больше чем от хохлов

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Гость

14:25:44 24-12-2023

Гость (07:51:04 24-12-2023) От китайцев проблем больше чем от хохлов... Проблем больше всего от дураков. Но, увы, от них никуда не деться.

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гость

10:06:16 24-12-2023

Шо,опять?

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Гость

17:46:43 24-12-2023

И чё? Каждый год в этот период резко возрастает заболеваемость ОРВИ.

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