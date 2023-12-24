Число заражений ковидом в мире выросло за месяц более чем на 50%
Количество смертей, напротив, немного снизилось
24 декабря 2023, 07:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В мире с 20 ноября по 17 декабря зарегистрировали более 850 тысяч новых случаев COVID-19. Это на 52% больше в сравнении с предыдущим 28-дневным периодом, пишет РИА Новости со ссылкой на еженедельную сводку ВОЗ.
Умерли с 20 ноября по 17 декабря три тысячи человек, что на 8% меньше, чем месяцем ранее. Также более 18 тысяч человек попали с коронавирусом в больницы и более 1,6 тысячи пациентов оказались в отделениях интенсивной терапии. Это на 23% и 51% соответственно больше, чем в прошлые 28 дней.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, будут ли вводить масочный режим в новогодние праздники.
07:51:04 24-12-2023
От китайцев проблем больше чем от хохлов
14:25:44 24-12-2023
Гость (07:51:04 24-12-2023) От китайцев проблем больше чем от хохлов... Проблем больше всего от дураков. Но, увы, от них никуда не деться.
10:06:16 24-12-2023
Шо,опять?
17:46:43 24-12-2023
И чё? Каждый год в этот период резко возрастает заболеваемость ОРВИ.