Однако число не окончательное — установить его пока нельзя, поскольку огонь продолжает бушевать

12 января 2025, 14:59, ИА Амител

Огонь, пожар, пламя / Фото: pixabay.com

Число жертв пожаров в американском штате Калифорния увеличилось до 16. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на департамент судмедэкспертизы округа Лос-Анджелес.

"На данный момент известно о 16 погибших в районе Лос-Анджелеса после разрушительных лесных пожаров, вызванных засухой и сильными ветрами", – говорится в сообщении.

На данный момент разрушено уже более 12 тысяч строений. При этом чиновники отмечают, что число погибших не окончательное – установить его пока нельзя, поскольку огонь продолжает бушевать.

Напомним, что стремительные пожары стали распространяться по Лос-Анджелесу 7 января. Им способствовали засуха и ураган. Огонь уничтожает тысячи домов, в том числе и знаменитых людей, а эвакуированы около 180 тысяч человек.