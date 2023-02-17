Число жертв при землетрясениях в Турции превысило 38 тысяч
С момента первого землетрясения в регионе зафиксировали более 4,7 тысячи повторных подземных толчков
17 февраля 2023, 07:45, ИА Амител
Кадр из видео: YouTube-канал Guardian News
Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 38 044 человек, сообщило правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям страны, передаёт ТАСС.
С момента первого землетрясения в регионе произошло более 4,7 тысячи повторных подземных толчков, подчеркнули в ведомстве.
Спасатели продолжают искать выживших и разбирать завалы.
Мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 зарегистрировали в Турции 6 февраля. Они стали самыми сильными с 1939 года.
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