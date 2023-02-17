Число жертв при землетрясениях в Турции превысило 38 тысяч

С момента первого землетрясения в регионе зафиксировали более 4,7 тысячи повторных подземных толчков

17 февраля 2023, 07:45, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube-канал Guardian News

Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 38 044 человек, сообщило правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям страны, передаёт ТАСС.

С момента первого землетрясения в регионе произошло более 4,7 тысячи повторных подземных толчков, подчеркнули в ведомстве.

Спасатели продолжают искать выживших и разбирать завалы.

Мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 зарегистрировали в Турции 6 февраля. Они стали самыми сильными с 1939 года.