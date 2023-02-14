Сразу три землетрясения произошли неподалёку от Шерегеша

Магнитуда самых сильных толчков составила 4,1

14 февраля 2023, 13:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сразу три землетрясения были зафиксированы в Таштагольском районе неподалёку от Шерегеша. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН.

Первое, магнитудой 4,1, произошло 13 февраля в 21:23. Затем в 21:32 там же зафиксированы подземные толчки магнитудой 3,1 и интенсивностью в эпицентре 3,5 балла по шкале MSK-64.

В 21:46 в районе произошло третье землетрясение магнитудой толчка 3,6.

Отмечается, что два землетрясения связаны с проведением горных работ. Третье было естественным.