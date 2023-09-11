Число жертв землетрясения в Марокко превысило 2,1 тыс.
Еще свыше 2400 человек пострадали
11 сентября 2023, 11:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Число погибших в результате землетрясения в Марокко выросло до 2122, еще 2420 человек пострадали, пишет ТАСС.
Точное число жертв и раненых пока неизвестно. Разборы завалов продолжаются.
Мощное землетрясение магнитудой 6,9 произошло 8 сентября в регионе Марракеш – Сафи. Эпицентр находился в 71,8 км к юго-западу от Марракеша.
Президент РФ Владимир Путин выразил королю Марокко Мухаммеду VI соболезнования в связи с произошедшим.
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