Путин выразил соболезнования королю Марокко в связи с мощным землетрясением

В результате катастрофы погибло как минимум 820 человек

09 сентября 2023, 17:31, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин направил королю Марокко Мухаммеду VI телеграмму с соболезнованиями в связи с мощным землетрясением, сообщили в Кремле.

Глава государства заявил, что в России "разделяют переживания и скорбь дружественного народа Марокко", а также попросил короля передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления раненым.

Мощное землетрясение магнитудой 6,9 произошло вечером в пятницу в 80 километрах от Марракеша. После этого зафиксировали еще несколько менее сильных толчков.

По последним данным, в результате катаклизма погибло 820 человек, еще 672 пострадали, передает Al-Arabiya. Точное число жертв и раненых пока неизвестно.

Ранее сейсмолог Рубен Татевосян оценил риск землетрясений на Алтае.