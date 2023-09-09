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Путин выразил соболезнования королю Марокко в связи с мощным землетрясением

В результате катастрофы погибло как минимум 820 человек

09 сентября 2023, 17:31, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин направил королю Марокко Мухаммеду VI телеграмму с соболезнованиями в связи с мощным землетрясением, сообщили в Кремле.

Глава государства заявил, что в России "разделяют переживания и скорбь дружественного народа Марокко", а также попросил короля передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления раненым.

Мощное землетрясение магнитудой 6,9 произошло вечером в пятницу в 80 километрах от Марракеша. После этого зафиксировали еще несколько менее сильных толчков.

По последним данным, в результате катаклизма погибло 820 человек, еще 672 пострадали, передает Al-Arabiya. Точное число жертв и раненых пока неизвестно.

Ранее сейсмолог Рубен Татевосян оценил риск землетрясений на Алтае.

Владимир Путин Происшествия чрезвычайное происшествие Землетрясения катастрофа

Комментарии 3

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Гость

19:26:58 09-09-2023

И ни разу по наводнению в Приморье!!!!!!!!!

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Гость

00:33:14 10-09-2023

Гость (19:26:58 09-09-2023) И ни разу по наводнению в Приморье!!!!!!!!!... Там каждый год топит. Рядовая для местности ситуация.

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Гость

12:00:21 10-09-2023

Ещё и дома понастроили в проблемных местах.

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