Путин выразил соболезнования королю Марокко в связи с мощным землетрясением
В результате катастрофы погибло как минимум 820 человек
09 сентября 2023, 17:31, ИА Амител
Президент России Владимир Путин направил королю Марокко Мухаммеду VI телеграмму с соболезнованиями в связи с мощным землетрясением, сообщили в Кремле.
Глава государства заявил, что в России "разделяют переживания и скорбь дружественного народа Марокко", а также попросил короля передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления раненым.
Мощное землетрясение магнитудой 6,9 произошло вечером в пятницу в 80 километрах от Марракеша. После этого зафиксировали еще несколько менее сильных толчков.
По последним данным, в результате катаклизма погибло 820 человек, еще 672 пострадали, передает Al-Arabiya. Точное число жертв и раненых пока неизвестно.
Ранее сейсмолог Рубен Татевосян оценил риск землетрясений на Алтае.
19:26:58 09-09-2023
И ни разу по наводнению в Приморье!!!!!!!!!
00:33:14 10-09-2023
Гость (19:26:58 09-09-2023) И ни разу по наводнению в Приморье!!!!!!!!!... Там каждый год топит. Рядовая для местности ситуация.
12:00:21 10-09-2023
Ещё и дома понастроили в проблемных местах.