Чистая вода в 2024 году появится в домах у жителей поселка Казенная Заимка в Барнауле

Работы по реконструкции водозабора начались в 2023 году

28 июня 2024, 09:35, ИА Амител

Реконструкция водозабора в поселке Казенная Заимка/Фото barnaul.org

Осенью 2024 года в домах более 2,5 тысячи жителей поселка Казенная Заимка в Барнауле пойдет качественная чистая вода. Второй год в этом населенном пункте идет реконструкция артезианского водозабора с установкой системы доочистки воды. Работы проводят в рамках национального проекта, который так и называется – "Чистая вода".

Накануне в поселке были высокие гости, которые провели выездное совещание на ул. Соколиной, 55, где как раз и идут работы.

Участие в совещании приняли: замглавы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин, председатель комитета по энергоресурсам и газификации Андрей Крюков, первый заместитель главы администрации Ленинского района по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Перепечин, представители прокуратуры, подрядной организации.

Выездное совещание по реконструкции водозабора/Фото barnaul.org

Зачем нужна реконструкция водозабора?

Благодаря реконструкции водозабора улучшится качество поставляемой воды жителям поселка, а также вырастет объем ее подачи, сообщил замглавы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин.

"В соответствии с проектом на объекте планируется построить два резервуара накопления чистой воды общим объемом 1000 куб. м, станцию доочистки питьевой воды, будет пробурена новая скважина, реконструированы две существующих. Кроме того, на территории объекта полностью поменяют водопроводные и канализационные сети", – рассказал Татьянин.

Реконструкция водозабора / Фото: barnaul.org

Что уже сделано на водозаборе и когда завершится реконструкция?

К работам по реконструкции водозабора специалисты приступили в 2023 году. Согласно контракту, закончить их должны к середине октября 2024 года.

Уже в середине июля планируют начать монтаж оборудования системы доочистки воды. Его изготовили ООО НПО "Акватех".

Как сообщил подрядчик, в настоящее время выполнено уже 65% работ.

"Мы находимся на завершающем этапе строительства, – пояснил Джамшед Рахимов, директор по строительству ООО "РВК. Экосервис". – За счет уже выполненных работ почти в четыре раза увеличен объем резервуаров накопления воды: с 250 до 1000 куб. м. Сейчас проводим гидроизоляцию и противопожарную обработку резервуаров, завершаем монтаж фундамента под оборудование. Поставили себе цель к середине сентября запустить этот новый узел, чтобы до окончания контракта выполнить благоустройство в полном объеме".

Реконструкция водозабора/Фото barnaul.org

В какую сумму обошлась реконструкция?

Как сообщили в администрации Барнаула, общая стоимость реконструкции водозабора в пос. Казенная Заимка составила более 110 млн рублей.