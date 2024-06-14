"Фонд развития территорий" одобрил модернизацию систем водоснабжения в Барнауле

И не обнаружил никаких нарушений в ходе работы

14 июня 2024, 10:30, ИА Амител

Проверка. Комиссия / Фото с сайта photogenica.ru, предоставлено "Росводоканал Барнаул"

Сотрудники публично-правовой компании "Фонд развития территорий" оценили ход выполнения проектов по возведению, обновлению и усовершенствованию инфраструктурных объектов, которые финансировались за счет займов от Фонда национального благосостояния в Алтайском крае.

"Комиссия посетила объект на Змеиногорском тракте. Здесь с ноября 2022 по май 2023 года реконструировали водопроводную сеть. Ее диаметр с 300 мм увеличили до 450 мм. Протяженность линии – более 1100 м", – сказал главный инженер "Росводоканал Барнаул" Евгений Чайкин.В процессе реконструкции сети смонтировали новые колодцы и заменили запорную арматуру. После окончания работ поврежденные газоны и асфальт полностью восстановили. Проект обошелся более чем в 64 млн рублей.

Директор по капитальному строительству "Росводоканал Барнаул" Александр Дудкин сообщил, что благодаря проведенным работам жители нагорной части города получат доступ к необходимому объему воды. Даже с учетом новых многоэтажек, которые сейчас активно строят.

Комиссия завершила проверку и пришла к положительному заключению: нарушений и замечаний не обнаружено.

Напомним, использовать центральное водоснабжение ресурсоснабжающей организации можно не только в многоэтажках, но и в частных домах. О том, какие территории города и поселки обслуживает водоканал, как подключить воду и сколько при этом нужно ждать, читайте в материале amic.ru.