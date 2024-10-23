"Чистый четверг" проведут в Барнауле 24 октября

Мероприятия пройдут, если позволит погода

23 октября 2024, 17:15, ИА Амител

Уборка / Фото: t.me/barnaul_org

В рамках месячника осенней санитарной очистки и благоустройства в Барнауле 24 октября пройдет акция "Чистый четверг". Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

"В четвертом "Чистом четверге" планируется задействовать свыше пяти тысяч человек и более 60 единиц специализированной техники", – сказано в сообщении.

С территории города собираются вывезти более 80 машин мусора.

Отмечается, что запланированные мероприятия состоятся, только если позволят погодные условия.