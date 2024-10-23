Скейт-парк, качели и арт-объекты. Как преобразился парк "Юбилейный" в этом году

Самые масштабный этап благоустройства общественного пространства подошел к концу

23 октября 2024, 06:45, ИА Амител

Парк "Юбилейный" в октябре 2024 года / Фото: amic.ru

Парк "Юбилейный", крупнейший зеленый оазис Барнаула, преобразился до неузнаваемости. Завершение третьего этапа масштабной реконструкции, охватившей более 57 гектаров, подарило горожанам современное общественное пространство с новыми аллеями, спортивными и детскими игровыми площадками и уютными зонами отдыха.

В "Юбилейном" смонтировали, в том числе, скейт-парк, роллердром, памп-трек. А также оборудовали зоны для игр в теннис, волейбол, бадминтон, футбол, установили спортивные тренажеры и многое другое.

Напомним, благоустройство "Юбилейного" началось в 2022 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Стоимость работ в этом году составила 129 млн рублей.

Как изменился некогда заброшенный парк – в нашем фоторепортаже.