Скейт-парк, качели и арт-объекты. Как преобразился парк "Юбилейный" в этом году
Самые масштабный этап благоустройства общественного пространства подошел к концу
23 октября 2024, 06:45, ИА Амител
Парк "Юбилейный", крупнейший зеленый оазис Барнаула, преобразился до неузнаваемости. Завершение третьего этапа масштабной реконструкции, охватившей более 57 гектаров, подарило горожанам современное общественное пространство с новыми аллеями, спортивными и детскими игровыми площадками и уютными зонами отдыха.
В "Юбилейном" смонтировали, в том числе, скейт-парк, роллердром, памп-трек. А также оборудовали зоны для игр в теннис, волейбол, бадминтон, футбол, установили спортивные тренажеры и многое другое.
Напомним, благоустройство "Юбилейного" началось в 2022 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Стоимость работ в этом году составила 129 млн рублей.
Как изменился некогда заброшенный парк – в нашем фоторепортаже.
07:03:09 23-10-2024
Кратко.
+ В парке появилось много объектов. Появилась цель посещения парка. Объекты новенькие, красивые разнообразные, интересные
+ В парке поселились уточки.
- Бульдозеры снесли значительное количество деревьев и кустарников. Строители продолжают основательно изменять ландшафт территории и зелёный каркас парка не в лучшую сторону. Не стараются вписать инфраструктуру парка в созданный природой зелёный массив, а идут по кратчайшему пути. Не подобрать полянка под объект, а вырубить полянищу и поставить на голом месте.
- Не решён вопрос с санитарной вырубкой парка о которой заявляли в начале реконструкции. Многолетние, большие в диаметре, деревья списываются и кончается трактором, чтоб не мешали, а в 2-5 метрах лежит сломанное ветром дерево, которое уже гниёт лет 10. И продолжает лежать, а поросоль клёна как росла так и растёт.
- При строительстве объектов не берегут сделанное в прошлые годы. Земля растаскана и притопатна по прошлогодним асфальтированным дорожкам. А там где дорожки были из крошки, то перемешана с крошкой.
- Никто не следит за содержанием ранее сделанных улучшений. В середине лета от бури дерево сломалось, упало на асфальтированную дорожку и лежит уже пару месяцев. Крошка на дорожках весенним водами и от дождя разрывается. Получаются не красивые неровности. Никто не ровняет. Если этотнекому делать, не нужно было применять такой материал.
Короче пока за "восстановление" парка твёрдая 3. И мои поздравления тому ктотнаварился на укладке асфальта и бетона.
P.S. Все спорт площадке за забором на ключе. Интересно каким порядком к ним будет реализован доступ, если мы с друзьями, например, захотим в волейбол поиграть.
10:48:40 23-10-2024
Гость (07:03:09 23-10-2024) Кратко.+ В парке появилось много объектов. Появилась цел... Соглашусь на все сто! Живу рядом, вижу все, что там происходит, ежедневно. Да, за сделанным ранее никто не следит-уборка только центральной аллеи. Все дорожки уже подзаросли и разрушаются травой и кустарниками-говорю о тех, которые в прошлом году сделаны. Траву ни разу за лето не скосили вдоль ул. Гущина,ога выше роста человека. Многие дорожки разбиты в этом году тяжелой техникой,которая по ним ездит. Зачем делали,если теперь по ним трактора ездят?
10:58:31 23-10-2024
Гость (10:48:40 23-10-2024) Соглашусь на все сто! Живу рядом, вижу все, что там происход... Умные люди сперва строят дом, а потом к нему подъездные пути и облагораживают территорию. Здесь явно занимались парком не профессионалы. Сперва влупили деньги в дорожки, а потом занялись остальной инфраструктурой. А вопрос кто будет следить за содержанием парка, чистить от листвы стричь траву, заниматся ежеголныии ремонтно-восстановительными работами вообще не решён. Хотя он должен был быть первым вопросом ещё до начала восстановительных работ. Всё с ног на голову сделано.
10:00:25 23-10-2024
Самые масштабный этап благоустройства общественного пространства подошел к концу----------- ура) теперь юбилейный оставят в покое. Вот за множество дорожек по всему парку спасибо, можно гуулять. никого не встретив)
12:50:10 23-10-2024
почему у нас столько грязи, везде и всегда, это просто жесть...толку от того, что что то сделали, выглядит все как в фильмах Балабанова (свинарник, он и в Африке свинарник...
13:04:38 23-10-2024
Гость (12:50:10 23-10-2024) почему у нас столько грязи, везде и всегда, это просто жесть... это просто почва. грунт. гумус.
иногда в АК - песочек, суглинок.
13:57:46 23-10-2024
Мусик (13:04:38 23-10-2024) это просто почва. грунт. гумус.иногда в АК - песочек, су... да это понятно...это был скорее риторический вопрос
08:49:54 27-10-2024
Сделано много, но хозяина нет. Сами делают, сами же рушат. Общее ощущение - осваивают большие деньги, но настолько бездарно что диву даешься. Весна все покажет, а пока просто жалко смотреть как большинство средств зарывают в землю. Нужно сделать санитарную чистку деревьев, хорошее водоотведение, продумать как и какими средствами косить траву... А тут тупо втыкают обьекты и потом уже будут думать..