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Первый "чистый четверг" пройдет в Барнауле 3 апреля

В нем поучаствует более семи тысяч человек

02 апреля 2025, 15:30, ИА Амител

Фото: Yucel Moran / unsplash.com
Фото: Yucel Moran / unsplash.com

В Барнауле 3 апреля пройдет первый "чистый четверг", сообщили в мэрии.

Мероприятие проведут в рамках месячника весенней санитарной очистки. Более семи тысяч человек и 50 единиц техники наведут порядок на улицах, в зеленых зонах, а также на общественных и придомовых территориях во всех районах города.

Всего в рамках "чистого четверга" планируют вывезти более 40 машин мусора.

Месячник санитарной очистки стартовал в Барнауле 1 апреля. В его рамках проведут более 140 экологических акций и свыше 40 рейдов по контролю за соблюдением санитарного порядка.

Барнаул экологические акции

Комментарии 4

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Да

18:56:33 02-04-2025

Сейчас необходимо проводить каждый день по наведению порядка в городе. Ведь согласитесь город очень грязный ушёл в зиму. А нам предстоит великий праздник 80- летие Дня Победы. Должен каждый метр городской территории убран. Кто за это отвечает отнеситесь очень серьёзно в вопросах организации по наведению порядка.

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Гость

22:30:55 02-04-2025

Да (18:56:33 02-04-2025) Сейчас необходимо проводить каждый день по наведению порядка... Отвечает товарищ НИКТО и его никак не могут найти по любым вопросам. За развязку кто отвечал - тов. НИКТО, за худ. музей - тов. НИКТО. Очень важный и неуловимый человек.

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Гость

14:51:58 03-04-2025

Да (18:56:33 02-04-2025) Сейчас необходимо проводить каждый день по наведению порядка...
Опять погонят студентов и школьников собачьи какахи собирать?

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гость

21:49:13 02-04-2025

Уже начала убирать у дома.)

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