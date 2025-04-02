Первый "чистый четверг" пройдет в Барнауле 3 апреля
В нем поучаствует более семи тысяч человек
02 апреля 2025, 15:30, ИА Амител
Фото: Yucel Moran / unsplash.com
В Барнауле 3 апреля пройдет первый "чистый четверг", сообщили в мэрии.
Мероприятие проведут в рамках месячника весенней санитарной очистки. Более семи тысяч человек и 50 единиц техники наведут порядок на улицах, в зеленых зонах, а также на общественных и придомовых территориях во всех районах города.
Всего в рамках "чистого четверга" планируют вывезти более 40 машин мусора.
Месячник санитарной очистки стартовал в Барнауле 1 апреля. В его рамках проведут более 140 экологических акций и свыше 40 рейдов по контролю за соблюдением санитарного порядка.
18:56:33 02-04-2025
Сейчас необходимо проводить каждый день по наведению порядка в городе. Ведь согласитесь город очень грязный ушёл в зиму. А нам предстоит великий праздник 80- летие Дня Победы. Должен каждый метр городской территории убран. Кто за это отвечает отнеситесь очень серьёзно в вопросах организации по наведению порядка.
22:30:55 02-04-2025
Да (18:56:33 02-04-2025) Сейчас необходимо проводить каждый день по наведению порядка... Отвечает товарищ НИКТО и его никак не могут найти по любым вопросам. За развязку кто отвечал - тов. НИКТО, за худ. музей - тов. НИКТО. Очень важный и неуловимый человек.
14:51:58 03-04-2025
Да (18:56:33 02-04-2025) Сейчас необходимо проводить каждый день по наведению порядка...
Опять погонят студентов и школьников собачьи какахи собирать?
21:49:13 02-04-2025
Уже начала убирать у дома.)