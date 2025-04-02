Первый "чистый четверг" пройдет в Барнауле 3 апреля

В нем поучаствует более семи тысяч человек

02 апреля 2025, 15:30, ИА Амител

Фото: Yucel Moran / unsplash.com

В Барнауле 3 апреля пройдет первый "чистый четверг", сообщили в мэрии.

Мероприятие проведут в рамках месячника весенней санитарной очистки. Более семи тысяч человек и 50 единиц техники наведут порядок на улицах, в зеленых зонах, а также на общественных и придомовых территориях во всех районах города.

Всего в рамках "чистого четверга" планируют вывезти более 40 машин мусора.

Месячник санитарной очистки стартовал в Барнауле 1 апреля. В его рамках проведут более 140 экологических акций и свыше 40 рейдов по контролю за соблюдением санитарного порядка.