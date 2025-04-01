В Барнауле стартовал месячник санитарной очистки

Экологические акции в течение апреля будут проходить во всех районах города

01 апреля 2025, 14:45, ИА Амител

Фото: Yucel Moran / unsplash.com

В Барнауле 1 апреля стартовал месячник санитарной очистки, сообщает мэрия.

В течение месяца в городе будут проходить экологические акции по очистке общественных пространств, берегов рек и лесов.

В месячнике поучаствуют общественники, студенты, школьники, предприятия и организации всех форм собственности, УК и учреждения социальной сферы.

Первый "чистый четверг" пройдет уже 3 апреля. А общегородской субботник состоится 25-го числа. В администрации при этом подчеркивают, что экологические акции запланированы во всех районах города.

Всего в Барнауле проведут более 140 экологических акций и свыше 40 рейдов по контролю за соблюдением санитарного порядка.

"Массовые акции пройдут на территории за торговым центром "Европа", Сиреневого бульвара, Березовой рощи в районе улицы Солнечная Поляна, бульвара Медиков, парка Целинников, аллеи по проспекту Космонавтов, разворотного кольца по улице Кулагина, сквера имени Германа Титова, Зеленого сквера за государственным художественным музеем Алтайского края, аллеи по улице Аванесова и на других", – перечислили в мэрии.

Также пройдут акции по очистке водоохранной зоны реки Власиха в районе школы № 98, заводи Оби в районе Правобережного тракта, берега Пивоварки в районе улиц Логовской и Панкратова и так далее.

Наводить в порядок в том числе будут у памятников, мемориальных досок на зданиях, а также убирать несанкционированные свалки и высаживать деревья.