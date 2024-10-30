"Чистый четверг" проведут в Барнауле 31 октября
К уборке планируют привлечь более четырех тысяч человек
30 октября 2024, 09:30, ИА Амител
Инструменты для уборки / Фото: unsplash.com
В Барнауле 31 октября пройдет последний "чистый четверг" в рамках месячника осенней санитарной очистки, сообщили в мэрии.
В этот день планируют провести порядка 30 экологических акций.
"При благоприятных погодных условиях к акциям по уборке городских территорий планируется привлечь более четырех тысяч человек, задействовать более 50 единиц специализированной техники, вывезти более 70 машин мусора", – рассказали в администрации.
До этого "чистый четверг" проводили в Барнауле 3, 10, 17 и 24 октября.
09:38:00 30-10-2024
Зачем ждали когда погода испортится?
11:01:27 30-10-2024
Гость (09:38:00 30-10-2024) Зачем ждали когда погода испортится?... Четверга ждали. Чтобы по канону)
11:36:07 30-10-2024
После такого "четверга", 18.10.24 в центр пос.Мохнатушка вывалили строительный мусор, больше 20 камазов, спасибо дяденьки!
12:44:52 30-10-2024
А слабо 28 декабря? Тоже четверьгьх!
15:15:31 30-10-2024
Есть понятие "СУББОТНИК"... А "чистый четверг" "воняет" как подмена 7 Ноября на 4...
16:50:51 30-10-2024
От названия "чистый четверг" за версту пахнет четверным ноября...
15:32:28 31-10-2024
ну-с .. много снега нагребли?