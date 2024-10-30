"Чистый четверг" проведут в Барнауле 31 октября

К уборке планируют привлечь более четырех тысяч человек

30 октября 2024, 09:30, ИА Амител

Инструменты для уборки / Фото: unsplash.com

В Барнауле 31 октября пройдет последний "чистый четверг" в рамках месячника осенней санитарной очистки, сообщили в мэрии.

В этот день планируют провести порядка 30 экологических акций.

"При благоприятных погодных условиях к акциям по уборке городских территорий планируется привлечь более четырех тысяч человек, задействовать более 50 единиц специализированной техники, вывезти более 70 машин мусора", – рассказали в администрации.

До этого "чистый четверг" проводили в Барнауле 3, 10, 17 и 24 октября.