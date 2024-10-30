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"Чистый четверг" проведут в Барнауле 31 октября

К уборке планируют привлечь более четырех тысяч человек

30 октября 2024, 09:30, ИА Амител

Инструменты для уборки / Фото: unsplash.com
Инструменты для уборки / Фото: unsplash.com

В Барнауле 31 октября пройдет последний "чистый четверг" в рамках месячника осенней санитарной очистки, сообщили в мэрии.

В этот день планируют провести порядка 30 экологических акций.

"При благоприятных погодных условиях к акциям по уборке городских территорий планируется привлечь более четырех тысяч человек, задействовать более 50 единиц специализированной техники, вывезти более 70 машин мусора", – рассказали в администрации.

До этого "чистый четверг" проводили в Барнауле 3, 10, 17 и 24 октября.

Барнаул экологические акции

Комментарии 7

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Гость

09:38:00 30-10-2024

Зачем ждали когда погода испортится?

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Гость

11:01:27 30-10-2024

Гость (09:38:00 30-10-2024) Зачем ждали когда погода испортится?... Четверга ждали. Чтобы по канону)

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Гость

11:36:07 30-10-2024

После такого "четверга", 18.10.24 в центр пос.Мохнатушка вывалили строительный мусор, больше 20 камазов, спасибо дяденьки!

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Гость

12:44:52 30-10-2024

А слабо 28 декабря? Тоже четверьгьх!

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Гость

15:15:31 30-10-2024

Есть понятие "СУББОТНИК"... А "чистый четверг" "воняет" как подмена 7 Ноября на 4...

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Дюша

16:50:51 30-10-2024

От названия "чистый четверг" за версту пахнет четверным ноября...

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Гость

15:32:28 31-10-2024

ну-с .. много снега нагребли?

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