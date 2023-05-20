Читатели amic.ru могут выиграть билеты на спектакль "Марьино поле" в МТА

Розыгрыш проходит в Telegram

20 мая 2023, 09:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

24 мая в Молодёжном театре Алтая пройдёт спектакль "Марьино поле" по пьесе драматурга Олега Богаева. Постановка расскажет о вдовах воинов Великой Отечественной, которые уже стали старухами, но каждая из них верит, что её избранник выжил и скоро вернётся – всё таким же молодым и красивым. А потому женщины решаются идти встречать мужей на железнодорожную станцию, откуда в 1941 году проводили их на войну.

Читатели amic.ru могут выиграть два билета на "Марьино поле". Это последний шанс посмотреть классный спектакль в текущем сезоне!

Для участия необходимо подписаться на наш Telegram-канал и отметиться под этим сообщением – среди комментаторов мы завтра и разыграем билеты.