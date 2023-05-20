Живые пауки, рыцари и ретроавто. Куда сходить на "Ночь музеев – 2023" в Барнауле?

Amic.ru собрал самые интересные события "Ночи музеев – 2023"

20 мая 2023, 08:45, ИА Амител

"Музейная ночь – 2022" в Барнауле / Фото: amic.ru

"Музейная ночь" пройдёт в Барнауле уже на грядущих выходных, 20 мая. Жители Барнаула будут гулять по музеям с шести часов вечера до двух часов ночи. Они смогут потанцевать на дискотеке 80-х, сходить на квартирник, посмотреть на военную технику и ретроавтомобили, потрогать живого паука и поучаствовать во множестве мастер-классов. Amic.ru посмотрел, что предложат барнаульские музеи на "Музейную ночь", и выбрал из этого самое интересное.

Где будет открытие?

Открытие "Музейной ночи" состоится 20 мая в 18:00 на ул. Мало-Тобольской. Для гостей организуют театрализованное представление, посвящённое Барнаулу и передаче памяти от поколения к поколению. Оно расскажет о России и её истории. После этого музеи соберут группы и проведут пешую экскурсию по исторической части города. Во всех музеях программы начнутся с 19 часов и будут идти до двух часов ночи. Всего в Барнауле в ночь с 20 на 21 мая будет открыто 45 музеев. Среди них, например, Краеведческий, Художественный музеи, ГМИЛИКА, "Мир времени", "Горная аптека", "Мир камня".

Алтайский краеведческий музей

Самая большая площадка "Ночи музеев" – это, пожалуй, Краеведческий музей. Он занимает сразу несколько локаций, и на всех пройдут мероприятия.

Площадка № 1 на ул. Ползунова, 46

На этой площадке "Музейная ночь" начнётся в 19:30 с выступления Центра исторического фехтования Totentanz.

С 19:30 до 21:00 планируются "Танцующие улицы" от студии старинного танца "Северная сторона". Здесь можно будет станцевать на улице вместе с другими людьми. В 21:00 на площадке выступит трайбл-группа "Аюна". А с 22:00 до 01:00 будет идти дискотека 80-х в Краеведческом музее от команды "Диско 80".

"Музейная ночь-2022"/ Фото: amic.ru

Площадка № 2 на ул. Ползунова, 39

Здесь в 19:00 начнётся квест "Аркада номада" (будет идти до 01:30). Будет и мастер-класс "От уксуса – куксятся, а от сдобы – добреют" (20:00), также там будут программы "Антикафе "У Алисы в стране чудес: Игра в пустяки" (22:00), где можно будет выпить чая с Чеширским котом, и "Братство меча: о средневековых войнах" (с 23 часов и до часу ночи). В последней рыцари научат барнаульцев пользоваться оружием. На Ползунова, 39, запланированы мастер-классы по изготовлению скифского (в 19:00 и в 21:00) и китайского (в 20:00) зеркал, а также по созданию викторианских роз (20:00). Закончится ночь квартирником "Настроение спеть".

Кроме того, музей предлагает записаться на пешеходные экскурсии "Пешком по Петропавловской", "Городская миля" и "Вдоль по Конюшенному". Дополнительно за деньги можно будет пострелять из луков и арбалетов.

Площадка № 3 на пр. Красноармейском, 28

У Краеведческого музея будет и третья площадка – на пр. Красноармейском, 28. Здесь выступит центр фехтования Sabre с мастер-классом, а также пройдут квесты "Загадки в доме купца Зубова", "История МузеЯ", "Привет из прошлого" и "В поисках лучшего календаря". В 20:30 начнётся салонная игра в купеческой гостиной "Словесные шарады". Запланировано несколько мастер-классов. Например, в 21:00 на мастер-классе "Птичка" научат изготавливать игрушку в смешанной технике, а в 23:00 можно будет научиться изготавливать цветы из гофрированной бумаги. На площадке пройдёт и два квиза: один – в 21:50, а второй – в 23:50.

Алтайский художественный музей (ул. Максима Горького, 16)

У Алтайского художественного музея также будет богатая программа. Несколько интересных мероприятий пройдёт в Музейном дворике. Там будет фольклорный праздник (19:15), дегустация напитков (20:00), разогрев от диджея (20:00), сеанс росписи вещей от художницы Насти Petra (20:00), виниловая прослушка (21:00), иммерсивный променад "Тайна старого дома" (23:00) и open-air "Стрит-арт в Барнауле" (00:00).

В музее будет три мастер-класса – по изготовлению листа/пера в технике макраме, по плетению оберега на запястье и по росписи на камне.

Музей организует несколько пешеходных экскурсий. Сначала пройдёт экскурсия по ул. Мало-Тобольской – от Старого базара до ул. Максима Горького (в 18:40), а потом (в 21:00) так называемая "нетипичная" экскурсия "Вдоль музейного квартала". В 22:00 в музее будет организована культурно-просветительская программа "Все краски русского костюма" с мастер-классом по повязыванию женского головного убора. А в час ночи планируется квартирник Аси Масловой.

Будет и две фотозоны, которые проработают всю акцию.

"Музейная ночь-2022"/ Фото: amic.ru

ГМИЛИКА (ул. Льва Толстого, 2)

В Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая в 19:15 стартует кинопоказ анимационных фильмов по мотивам алтайского фольклора "Небесный дар". В музее пройдёт несколько выставок и просветительских программ. В "Белом зале" музея состоится несколько концертов, на 22:00 запланирована творческая встреча с художником Пиргельди Шировым.

Планируется множество мастер-классов: по росписи деревянного домика (в 19:15), по символике и орнаментам в Мезенской росписи (в 19:15), по городецкой росписи "Букет" (19:15), по художественной вышивке "Роспись" (в 19:15), по вышивке традиционных кукол Желанница (19:15), "Птица счастья" (23:00) и "На счастье" (00:00) и по борецкой росписи "Птица" (в 19:15). В 22:00 состоятся экспресс-уроки от руководителя Центра многострунных инструментов народов Алтая Александра Гнездилова.

В 18:40 музей проведёт пешеходную экскурсию по улице Льва Толстого "История одной улицы", в 20:00 состоится квест для интеллектуалов "Музейная бродилка", в 21:00 – культурно-ботанический квест "Дикие, но культурные", в 22:00 пройдёт художественное лото "Природа, запечатлённая в красках. Русские традиционные росписи". А в 23:00 в программе стоит викторина "Роберт Рожественский. Эпизоды творческой судьбы". В полночь запланирована "бродилка"-путаница "Переполох в музее".

Музей организует и специальную зону для детей. В 19:15 там начнёт работать "площадка юных художников", в 20:00 будет мастер-класс для детей и взрослых "Маска в стиле Пикассо", потом запланированы просветительские программы.

В 19:15 также пройдёт благотворительная фотосессия с животными приюта "Ласка" и ярмарка с участием барнаульской группы помощи бездомным животным "Бездомыши".

Музей "Город"

Музей "Город" в 18:00 проведёт пешеходную экскурсию по ул. Мало-Тобольской до ул. Льва Толстого. В 19:00 там будет аромадегустация парфюмерии, DJ-set от Никиты Глоба и Виктора Клюева, в 19:15 покажут представления перчаточного кукольного театра по мотивам алтайских писателей "Сказочный сундучок", в 19:30 будет показательное выступление каратистов школы "Аркуда Додзе". В программе есть выставки, экскурсии и выступления музыкальных групп.

В 20:00 также пройдёт поэтический вечер Валентины Новичихиной. Будет и несколько мастер-классов. Среди них, например, мастер-классы "Крылатые ключи. Мир Гарри Поттера", "Крио-мороженое", "Хедгам", мастер-классы по каллиграфии, по созданию оберегов и так далее. В 21:30 и в 23:45 будет викторина "Знаешь ли ты Барнаул". С 19:00 до 01:00 можно будет нанести себе на лицо аквагрим.

"Музейная ночь-2022"/ Фото: amic.ru

Что ещё интересного будет на "Музейную ночь"?

Немало интересного будет и в небольших музеях. Например, в художественной галерее "Турина гора" пройдут мастер-классы по изготовлению масок в шаманском стиле, а в 20:00 кукольница Татьяна Калинина расскажет о тонкостях создания авторской куклы и представит личную коллекцию.

В "Мире времени" в 18:15 пройдёт обзорная экскурсия по музею под названием "Унесённые ветром" – там расскажут о загадочных экспонатах коллекции. В "Горной аптеке", например, пройдёт музыкальный вечер (в 22:00), театрализованная экскурсия "В гостях у провизоров" (в 19:00). В то же время будет "Театр теней", где актриса театра кукол "Сказка" Алёна Елясева расскажет легенды Барнаула.

С 19:00 каждые 30 минут будут идти "Магические сеансы", на которых барнаульцы смогут пообщаться с духами старого Барнаула и узнать о загадках подсознания в старинных подвалах "Горной аптеки". Последний такой сеанс состоится в 22:30. Кроме того, в "Горной аптеке" с 19 до 22 часов будут проводиться мастер-классы по изготовлению ароматной свечи из пчелиной вощины.

Интересные мастер-классы ждут барнаульцев и в Музее истории развития Барнаула. Там, например, научат делать брелок в виде флага РФ из бисера, тряпичную куклу и изделия из лёгкого пластика, а также пройдут уроки по техникам кофе-арт и бумагопластика.

В Алтайском госуниверситете на Димитрова, 66, состоится ярмарка, в концертном зале АлтГУ в 17:00 можно будет посетить мастер-классы по живописи, по мокрому валянию и по художественной росписи, в 18:00 – по технике трафаретной росписи стен, по созданию текстильной куклы и по написанию натюрморта в технике линейный скетчинг.

В 19:00 пройдут Workshop "Модные тренды: от идеи до реализации", мастер-классы по изготовлению магнитов и подвесок из папье-маше с использованием сухоцветов, сувенира "корзиночка счастья". В 20:00 посетителей научат расписывать ткань и тарелки из гипса. Там же в 20:30 пройдёт квиз "Алтай: от древности до современности".

В АлтГУ можно посетить и открытый лекторий. В 20:00 прочитают лекцию "Нейросеть как инструмент креатива", а в 21:00 – "Молодёжное – не значит современное: Молодое искусство Сибири".

В Музее природы института биологии и биотехнологии АГУ на пр. Ленина, 61, в 19:30 и в 20:30 можно будет подержать на руках паука и потрогать змею, а также познакомиться с породами голубей.

"Музейная ночь-2022"/ Фото: amic.ru

В Алтайском техническом университете (а именно – в центре истории и культуры) в 19:10 будет "Химический квест", в 19:30 начнётся выставка бронетанковой техники и военного снаряжения. Здесь также состоится несколько мастер-классов (например, по диагностике ходовой части автомобилей или письменности народов мира), в 21:15 там проведут шоу химических экспериментов.

В музее Западно-Сибирской железной дороги можно будет, например, посетить пешеходные экскурсии по территории эксплуатационного локомотивного депо "Барнаул" и смотровую площадку "Современный подвижной состав дороги". А в "Музее истории дорог Алтая" можно посмотреть на локомобиль, камнедробилку, паровой котел начала XX века, а также увидеть ретроавтомобили того же времени.

Попробовать полевую кухню дадут в Музее автоугона (с 19:00 до 23:00), также там будет фотосессия с киногероями, мужской игровой уголок "Гараж – досуг" и многое другое.

На выставочной площадке зоопарка "Лесная сказка" будет мастер-класс по изготовлению древних лепёшек и выпечке их на камнях, также планируется квест по зоопарку и познавательная экскурсия с директором зверинца Сергеем Писаревым. В 22:00 можно будет посмотреть огненное шоу.

Конечно, это далеко не все мероприятия, которые пройдут в музеях. В упомянутых и в других локациях будет ещё много интересных событий. Полную программу "Музейной ночи" в Барнауле можно посмотреть здесь.

А прочитать о том, как пройдёт "Ночь музеев – 2023" можно в нашем материале.