Читинец получил 2,5 года тюрьмы после того, как украл шоколадок на 4 тысячи рублей
Кроме сладкого, ему приглянулся телефон девушки, с которой он сходил на свидание
21 мая 2024, 17:30, ИА Амител
Читинца приговорили к двум с половиной годам тюрьмы за воровство шоколадок, а также мобильного телефона. Как сообщает ZabNews, об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Забайкалья.
До конца прошлого года 31-летний злоумышленник наворовал шоколадок на 4 тысячи рублей. Уже в 2024 году он познакомился с девушкой на сайте знакомств и во время встречи похитил у нее телефон. Ущерб оценили на 37 тысяч рублей.
В ходе судебного разбирательства читинец признал вину и сотрудничал со следствием. Вместе с тем все преступления он совершил в момент непогашенной судимости, из-за чего мужчина и получил реальный срок.
17:35:54 21-05-2024
Как сказал один актер в фильме каникулы строгого режима, сладенького захотелось.
Только по фильму его ремнем отлупили, а этого в реальности ну сами понимаете.
Будет погонялово сладкоежка.
17:59:58 21-05-2024
Там походу новый набор в музыканты начался.