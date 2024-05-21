Читинец получил 2,5 года тюрьмы после того, как украл шоколадок на 4 тысячи рублей

Кроме сладкого, ему приглянулся телефон девушки, с которой он сходил на свидание

21 мая 2024, 17:30, ИА Амител

Шоколадные плитки / Фото: unsplash.com

Читинца приговорили к двум с половиной годам тюрьмы за воровство шоколадок, а также мобильного телефона. Как сообщает ZabNews, об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Забайкалья.

До конца прошлого года 31-летний злоумышленник наворовал шоколадок на 4 тысячи рублей. Уже в 2024 году он познакомился с девушкой на сайте знакомств и во время встречи похитил у нее телефон. Ущерб оценили на 37 тысяч рублей.

В ходе судебного разбирательства читинец признал вину и сотрудничал со следствием. Вместе с тем все преступления он совершил в момент непогашенной судимости, из-за чего мужчина и получил реальный срок.