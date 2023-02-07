Житель Алтая украл из детсада две вещи: одну продал, другую оставил себе
Сельчанину грозит до двух лет лишения свободы
07 февраля 2023, 12:45, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Алтайском крае раскрыли кражу имущества из детсада в селе Топчиха, сообщает региональное МВД.
"Поступило сообщение о том, что в детском саду совершена кража плазменного телевизора и приставки. Ущерб составил более 35 000 рублей", – рассказали в ведомстве.
Правоохранители вышли на след 60-летнего местного жителя, который признался в содеянном.
Выяснилось, что мужчина приставку продал, деньги потратил, а телевизор оставил себе. Телевизор вернули в детсад.
Сельчанину грозит до двух лет лишения свободы за кражу.
Ранее житель Республики Алтай с приходом морозов украл тепловую пушку, продал и купил горячительное.
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