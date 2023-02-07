Житель Алтая украл из детсада две вещи: одну продал, другую оставил себе

Сельчанину грозит до двух лет лишения свободы

07 февраля 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае раскрыли кражу имущества из детсада в селе Топчиха, сообщает региональное МВД.

"Поступило сообщение о том, что в детском саду совершена кража плазменного телевизора и приставки. Ущерб составил более 35 000 рублей", – рассказали в ведомстве.

Правоохранители вышли на след 60-летнего местного жителя, который признался в содеянном.

Выяснилось, что мужчина приставку продал, деньги потратил, а телевизор оставил себе. Телевизор вернули в детсад.

Сельчанину грозит до двух лет лишения свободы за кражу.

Ранее житель Республики Алтай с приходом морозов украл тепловую пушку, продал и купил горячительное.