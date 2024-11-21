Член китайской делегации украл у коллег 6,5 млн рублей во Владивостоке

Он также забрал у них паспорта

21 ноября 2024, 16:02, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/498310

Сотрудник делегации из Китая, прибывшей во Владивосток с целью поиска поставщиков угля, похитил у своих коллег 6,5 миллиона рублей и паспорта. Инцидент произошел в ноябре, сообщает Telegram-канал Baza.

Трое представителей компании "Чжонзинь Шэнмао" провели во Владивостоке переговоры с одним из потенциальных поставщиков угля. Больше всех в ходе переговоров говорил Юй Хайфэнь, который был единственным членом китайской делегации, владеющим русским языком.

Вечером он сообщил одному из коллег, что можно заключить сделку. Он убедил коллегу отдать ему все деньги, предназначенные для покупки угля, а также паспорта коллег. После этого Хайфэнь скрылся.

В настоящее время его местонахождение неизвестно. Полиция Владивостока подключилась к поиску похитителя, сообщается в источнике.