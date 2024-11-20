Мошенники отправляют россиянам подарки, чтобы взламывать их аккаунты на "Госуслугах"
Жертва рискует потерять деньги и остаться с кредитами
20 ноября 2024, 14:45, ИА Амител
Новая схема мошенничества набирает популярность в России. С ее помощью аферисты взламывают аккаунты на "Госуслугах". Об этом сообщает РИА Новости.
"Жертве отправляют цветы или другой подарок, а спустя несколько дней просят "код подтверждения доставки", который на самом деле дает доступ к порталу госуслуг", – рассказала агентству группа быстрого реагирования "Билайна".
Если жертва сообщит код, то останется без денег и с кредитами.
Схема с кодами из СМС – одна из самых популярных у мошенников. Жертве звонят якобы сотрудники энергосбыта, поликлиники или "Почты России" и отправляют код для входа на "Госуслуги". После просят назвать его и скидывают звонок. Затем звонят якобы от "Госуслуг", пугая клиента взломанным профилем. В результате человек полностью доверяет мошенникам и следует их указаниям: называет коды и переводит деньги на "безопасные" счета.
15:28:50 20-11-2024
Дуров слил данные Телеграм Французам. Те передали Украине. Куча звонков именно от туда, что подтверждается вопросами о принадлежности Крыма и прочими подобными после кражи денежек со счетов. Несколько знакомых уже повелись на подобные звонки. Так что будьте внимательны сами и предупредите пожилых людей.
Ну и естественно вопрос, а на уровне владельцев сотовых компаний, государства, будет какая то работа по противодействию таким грабежам? Или в доле?