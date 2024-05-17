Член СПЧ Меркачева подтвердила, что сбежавшая чеченка Заурбекова покинула Россию

По ее словам, она "не взяла с собой телефон именно потому, что по телефону ее и вычислили"

17 мая 2024, 18:07, ИА Амител

Фото: скриншот из видео правозащитной организации "Марем"

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева заявила, что 19-летняя чеченка Лия Заурбекова успешно покинула территорию России. Как сообщает "Лента.ру", она назвала подобный исход лучшим для девушки в сложившейся ситуации.

"Она абсолютно точно не взяла с собой телефон именно потому, что по телефону ее и вычислили. Связи с ней никакой нет, но есть данные, что территорию страны она все-таки покинула. Ее наверняка будут искать", – сказала Меркачева.

Она добавила, что прогремевшая на всю Россию ситуация вышла за рамки семейного конфликта. Меркачева отметила, что какие-то силы "уже используют эту ситуацию" в собственных целях. По мнению члена СПЧ, на государственном уровне следует выработать стратегию помощи людям в подобных случаях, чтобы "не разгорался конфликт, а чтобы были довольны все".