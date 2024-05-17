Член СПЧ Меркачева подтвердила, что сбежавшая чеченка Заурбекова покинула Россию
По ее словам, она "не взяла с собой телефон именно потому, что по телефону ее и вычислили"
17 мая 2024, 18:07, ИА Амител
Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева заявила, что 19-летняя чеченка Лия Заурбекова успешно покинула территорию России. Как сообщает "Лента.ру", она назвала подобный исход лучшим для девушки в сложившейся ситуации.
"Она абсолютно точно не взяла с собой телефон именно потому, что по телефону ее и вычислили. Связи с ней никакой нет, но есть данные, что территорию страны она все-таки покинула. Ее наверняка будут искать", – сказала Меркачева.
Она добавила, что прогремевшая на всю Россию ситуация вышла за рамки семейного конфликта. Меркачева отметила, что какие-то силы "уже используют эту ситуацию" в собственных целях. По мнению члена СПЧ, на государственном уровне следует выработать стратегию помощи людям в подобных случаях, чтобы "не разгорался конфликт, а чтобы были довольны все".
18:24:27 17-05-2024
Беги, Лия, беги.
18:39:56 17-05-2024
Замуж её обещали за то за кого она не хочет...
19:16:16 17-05-2024
Средневековье
19:42:40 17-05-2024
Нагибают москвичей потихоньку в позу "раком", а они рады, даже какие-то законы пытаются придумывать.
07:53:16 18-05-2024
Гость (19:42:40 17-05-2024) Нагибают москвичей потихоньку в позу "раком", а они рады, да... думаешь в крае по-другому?
22:23:54 17-05-2024
Ключегое здесь: что бы были довольны все. А не пробовали по действующим законам решить ситуацию?
05:55:13 18-05-2024
Вы держите нас в курсе .
10:35:34 18-05-2024
То есть государство оказалось бессильным перед средневековыми традициями отдельной территории? Не смогло иным способом защитить своего гражданина, кроме как выпнуть его за границу? У нас точно всё в порядке, мы этого хотели?