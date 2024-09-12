Член СПЧ Меркачева заявила, что Сванидзе был в тяжелом состоянии в последние годы

Она назвала журналиста легендой

12 сентября 2024, 17:47, ИА Амител

Николай Сванидзе / Кадр из видео

Член СПЧ Ева Меркачева рассказала о тяжелой болезни журналиста Николая Сванидзе. Об этом сообщает RT.

По ее словам, журналист занимался правозащитой до 2022 года. Тогда с ним "случилась трагедия" и Сванидзе госпитализировали в тяжелом состоянии.

"Потом его выписали, мы думали, что он пойдет на поправку, но медики сказали, что быстро ожидать поправки не стоит и это займет много времени", – сказала она.

Меркачева добавила, что в последние месяцы он отвечал на звонки, у него был позитивный настрой.

"Николай Карлович – это легенда. Он был и остается легендой. Он был одним из основателей настоящего, особого периода в сложнейший период для нашей страны. Он стал одним из самых популярных ведущих в России, это факт", – сказала Меркачева.

Напомним, что о смерти Сванидзе стало известно сегодня, 12 сентября. По информации СМИ, в 2023 году ему поставили диагноз "ишемия головного мозга". В последний год жизни журналист проходил реабилитацию.