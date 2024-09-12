Журналист и телеведущий Николай Сванидзе скончался в Москве. Об этом сообщил "Московский комсомолец". По предварительной информации, причиной смерти стала долгая и тяжелая болезнь.
О том, чем запомнился Николай Сванидзе, какие программы он создал и от чего умер, – в материале amic.ru.
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Кто такой Николай Сванидзе?
Николай Карлович Сванидзе – известный российский журналист, который стоял у истоков нового российского телевидения.
Родился 2 апреля 1955 года в Москве. Отец – Карл Сванидзе – был в руководстве Издательства политической литературы ЦК КПСС. Мать – Ада Сванидзе – была доктором исторических наук.
Сам Николай Сванидзе в 1977-м окончил истфак МГУ. После этого работал в Институте США и Канады АН СССР. Позднее преподавал в Московском государственном историко-архивном институте.
С 1991-го начал работал на телевидении. За свою карьеру создал и был ведущим множества передач на федеральных телеканалах.
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Какие передачи создал и вел Николай Сванидзе?
Сначала Николай Сванидзе работал комментатором программы "Вести". Затем стал автором и ведущим передач "Контрасты" и "Подробности" на РТР. В 1996-2007 годах на том же телеканале выпускал культовую передачу "Зеркало", которую вел сам. Также сделал для телеканала "Россия" цикл документальных программ "Исторические хроники с Николаем Сванидзе".
Помимо этого, недолгое время Сванидзе был в руководстве ВГТРК. В 1996-м его назначили заместителем председателя и руководителем дирекции информационных и политических программ. А с 1997-го по 1998-й журналист был председателем ВГТРК.
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Чем Николай Сванидзе известен помимо телевидения?
С 2013-го Сванидзе начал сотрудничать с радио "Серебряный дождь".
Написал несколько книг. Одна из них – сборник эссе "Политика, женщины, футбол". В соавторстве с женой издал книгу "Медведев" – сборник текстов своих бесед с Дмитрием Анатольевичем. Также написал книгу "Погибель империи. Наша история".
Уже будучи известным журналистом, продолжал преподавать. В 2007-м Сванидзе стал заведовать кафедрой журналистики в Институте массмедиа РГГУ. С 2010-го по 2022-й руководил этим институтом. Долгое время входил в состав ученого совета университета.
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Какой общественной деятельностью занимался Николай Сванидзе?
Николай Сванидзе был членом Академии российского телевидения и входил в президиум Союза журналистов Москвы.
Также входил в состав общественного совета Российского еврейского конгресса.
С 2005 по 2014 год Сванидзе был в Общественной палате РФ. Помимо этого, в разные годы входил в комиссию по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России и в Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
За свою профессиональную и общественную деятельность в 1994-м Николай Сванидзе получил орден "За личное мужество", а в 2001-м его наградили орденом Почета.
В 1994-м Сванидзе получил ТЭФИ как лучший ведущий информационной передачи.
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Как и от чего умер Николай Сванидзе?
Известно, что Николай Сванидзе умер у себя в квартире. В момент смерти рядом с ним находилась жена. Приехавшие медики скорой помощи не смогли спасти журналиста.
Официальные причины смерти пока не называются. По предварительным данным, которые опубликовал Telegram-канал Shot, в заключении о смерти указана "сердечная недостаточность".
При этом Shot уточняет, что уже больше года Сванидзе тяжело болел. Еще в феврале 2023-го его госпитализировали с отеком легких. Кроме того, у него были острая сердечная, дыхательная и почечная недостаточность, септический шок и сепсис. Чуть позднее ему поставили диагноз "ишемия головного мозга".
Сообщается также, что в последние месяцы он с трудом мог говорить и общался только через текстовые сообщения.
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Когда и где похоронят журналиста Николая Сванидзе?
Пока об этом не сообщали. Дата и место прощания с Николаем Сванидзе станут известны позднее.
14:50:10 12-09-2024
Странный русский человек. Я Сванидзе,когда он выступал с резкой критикой СССР 30-х годов прошлого столетия , буквально ненавидел.А вот он умер.И жалко человека, что так рано ушел из жизни. Жить бы ему ещё да жить.Относительно молодой был. Вернее, был пожилым по таблице ВОЗ.
15:00:04 12-09-2024
Помню как-то по ТВ он процитировал Ленина "Из всех исскуств для нас важнейшим является кино и цирк".Подумалось,а причем тут цирк?Откуда он взялся?То был первый звоночек.,.
15:20:11 12-09-2024
Гость (15:00:04 12-09-2024) Помню как-то по ТВ он процитировал Ленина "Из всех исскуств ... то был первый звоночек целенаправленного вранья про СССР, чем он и занимался всю жизнь. Может быть и жаль как умершего человека, а как журналиста абсолютно нет. Врущий журналист хуже про....ки, та хоть честно продает свою любовь и не скрывает, что она продажна.
16:50:30 12-09-2024
Гость (15:20:11 12-09-2024) то был первый звоночек целенаправленного вранья про СССР, че... Назовите честного журналиста.
16:15:22 12-09-2024
Ничего хорошего про персонаж сказать не могу.
16:21:31 12-09-2024
Букет целый, букетище....никто в этой жизни не умер здоровым...