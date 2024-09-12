Журналист, создавший множество телепередач, скончался на 70-м году жизни

12 сентября 2024, 14:40, ИА Амител

Николай Сванидзе / Фото: "Серебряный дождь"

Журналист и телеведущий Николай Сванидзе скончался в Москве. Об этом сообщил "Московский комсомолец". По предварительной информации, причиной смерти стала долгая и тяжелая болезнь.

О том, чем запомнился Николай Сванидзе, какие программы он создал и от чего умер, – в материале amic.ru.

1 Кто такой Николай Сванидзе? Николай Карлович Сванидзе – известный российский журналист, который стоял у истоков нового российского телевидения. Родился 2 апреля 1955 года в Москве. Отец – Карл Сванидзе – был в руководстве Издательства политической литературы ЦК КПСС. Мать – Ада Сванидзе – была доктором исторических наук. Сам Николай Сванидзе в 1977-м окончил истфак МГУ. После этого работал в Институте США и Канады АН СССР. Позднее преподавал в Московском государственном историко-архивном институте. С 1991-го начал работал на телевидении. За свою карьеру создал и был ведущим множества передач на федеральных телеканалах.

2 Какие передачи создал и вел Николай Сванидзе? Сначала Николай Сванидзе работал комментатором программы "Вести". Затем стал автором и ведущим передач "Контрасты" и "Подробности" на РТР. В 1996-2007 годах на том же телеканале выпускал культовую передачу "Зеркало", которую вел сам. Также сделал для телеканала "Россия" цикл документальных программ "Исторические хроники с Николаем Сванидзе". Помимо этого, недолгое время Сванидзе был в руководстве ВГТРК. В 1996-м его назначили заместителем председателя и руководителем дирекции информационных и политических программ. А с 1997-го по 1998-й журналист был председателем ВГТРК.

3 Чем Николай Сванидзе известен помимо телевидения? С 2013-го Сванидзе начал сотрудничать с радио "Серебряный дождь". Написал несколько книг. Одна из них – сборник эссе "Политика, женщины, футбол". В соавторстве с женой издал книгу "Медведев" – сборник текстов своих бесед с Дмитрием Анатольевичем. Также написал книгу "Погибель империи. Наша история". Уже будучи известным журналистом, продолжал преподавать. В 2007-м Сванидзе стал заведовать кафедрой журналистики в Институте массмедиа РГГУ. С 2010-го по 2022-й руководил этим институтом. Долгое время входил в состав ученого совета университета.

4 Какой общественной деятельностью занимался Николай Сванидзе? Николай Сванидзе был членом Академии российского телевидения и входил в президиум Союза журналистов Москвы. Также входил в состав общественного совета Российского еврейского конгресса. С 2005 по 2014 год Сванидзе был в Общественной палате РФ. Помимо этого, в разные годы входил в комиссию по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России и в Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. За свою профессиональную и общественную деятельность в 1994-м Николай Сванидзе получил орден "За личное мужество", а в 2001-м его наградили орденом Почета. В 1994-м Сванидзе получил ТЭФИ как лучший ведущий информационной передачи.

5 Как и от чего умер Николай Сванидзе? Известно, что Николай Сванидзе умер у себя в квартире. В момент смерти рядом с ним находилась жена. Приехавшие медики скорой помощи не смогли спасти журналиста. Официальные причины смерти пока не называются. По предварительным данным, которые опубликовал Telegram-канал Shot, в заключении о смерти указана "сердечная недостаточность". При этом Shot уточняет, что уже больше года Сванидзе тяжело болел. Еще в феврале 2023-го его госпитализировали с отеком легких. Кроме того, у него были острая сердечная, дыхательная и почечная недостаточность, септический шок и сепсис. Чуть позднее ему поставили диагноз "ишемия головного мозга". Сообщается также, что в последние месяцы он с трудом мог говорить и общался только через текстовые сообщения.