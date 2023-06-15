Члена Общественной палаты подозревают в торговле наркотиками

Предполагается, что он отправил посылку с "запрещенкой" в Калининградскую область

15 июня 2023, 22:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Члена Общественной палаты Московской области Илью Бирюкова подозревают в торговле наркотиками. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Правоохранители остановили фуру, в которой находились гидроаккумуляторы. Их разобрали и нашли внутри два килограмма наркотиков.

Предположительно, Бирюков отправил их на продажу в Калининградскую область.

В отношении общественника возбудили дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере". Его отправили в СИЗО.