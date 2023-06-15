Члена Общественной палаты подозревают в торговле наркотиками
Предполагается, что он отправил посылку с "запрещенкой" в Калининградскую область
15 июня 2023, 22:35, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Члена Общественной палаты Московской области Илью Бирюкова подозревают в торговле наркотиками. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
Правоохранители остановили фуру, в которой находились гидроаккумуляторы. Их разобрали и нашли внутри два килограмма наркотиков.
Предположительно, Бирюков отправил их на продажу в Калининградскую область.
В отношении общественника возбудили дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере". Его отправили в СИЗО.
08:03:25 16-06-2023
Кто то стуканул, сто пудово.
08:32:49 16-06-2023
Гость (08:03:25 16-06-2023) Кто то стуканул, сто пудово.... не,убрали конкурента
08:40:54 16-06-2023
Подбросили
08:54:37 16-06-2023
Гость (08:40:54 16-06-2023) Подбросили... 2 кг? Вы смеетесь?
09:08:43 16-06-2023
Просто он попался. Другие пока нет.