НОВОСТИПроисшествия

Члена Общественной палаты подозревают в торговле наркотиками

Предполагается, что он отправил посылку с "запрещенкой" в Калининградскую область

15 июня 2023, 22:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Члена Общественной палаты Московской области Илью Бирюкова подозревают в торговле наркотиками. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Правоохранители остановили фуру, в которой находились гидроаккумуляторы. Их разобрали и нашли внутри два килограмма наркотиков.

Предположительно, Бирюков отправил их на продажу в Калининградскую область.

В отношении общественника возбудили дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере". Его отправили в СИЗО.

Происшествия

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

08:03:25 16-06-2023

Кто то стуканул, сто пудово.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

08:32:49 16-06-2023

Гость (08:03:25 16-06-2023) Кто то стуканул, сто пудово.... не,убрали конкурента

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:40:54 16-06-2023

Подбросили

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:54:37 16-06-2023

Гость (08:40:54 16-06-2023) Подбросили... 2 кг? Вы смеетесь?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:08:43 16-06-2023

Просто он попался. Другие пока нет.

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров