Члена жюри шоу "Танцы со звёздами" избили в Москве

Хореограф попал в больницу с множественными травмами

11 мая 2023, 13:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Москве избили члена жюри проекта "Танцы со звёздами" Максима Кожевникова. Об этом сообщает Mash.

По предварительным данным, Кожевников повздорил с компанией неизвестных 4 мая. В результате потасовки его избили. В больнице у хореографа диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом левого скуло-орбитального комплекса со смещением, а также ушибы грудной клетки и ушной раковины.

Отмечается, что сейчас его здоровью ничего не угрожает.