В Барнауле неизвестный выстрелил в окно движущегося автомобиля

По словам горожан, происходит такое не впервые

10 мая 2023, 12:20, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Житель Барнаула рассказал, что неизвестные выстрелили в стекло автомобиля.

По его словам, всё случилось 10 мая около 9 часов утра.

"Ехал по объездной в сторону города, кто-то выстрелил с пневмата. Высыпалось боковое стекло", – приводит его слова "Инцидент Барнаул".

В комментариях один из пользователей уточнил, что попал в аналогичную ситуацию пару недель назад на шоссе Ленточный бор неподалёку от пересечения с Кутузова в сторону Власихинской.

"Тоже по мне стреляли, примерно в 12 часов, попали в боковое зеркало, есть след от пульки. Могли и в глаз попасть. Если у автора правое стекло, то орудуют оттуда. Воздушка мощная, удар был очень сильным", – написал горожанин.

Обновлено в 13:20. Как сообщили amic.ru в полиции, по данному факту УМВД по городу Барнаулу назначена проверка.