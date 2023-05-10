В Барнауле неизвестный выстрелил в окно движущегося автомобиля
По словам горожан, происходит такое не впервые
10 мая 2023, 12:20, ИА Амител
Житель Барнаула рассказал, что неизвестные выстрелили в стекло автомобиля.
По его словам, всё случилось 10 мая около 9 часов утра.
"Ехал по объездной в сторону города, кто-то выстрелил с пневмата. Высыпалось боковое стекло", – приводит его слова "Инцидент Барнаул".
В комментариях один из пользователей уточнил, что попал в аналогичную ситуацию пару недель назад на шоссе Ленточный бор неподалёку от пересечения с Кутузова в сторону Власихинской.
"Тоже по мне стреляли, примерно в 12 часов, попали в боковое зеркало, есть след от пульки. Могли и в глаз попасть. Если у автора правое стекло, то орудуют оттуда. Воздушка мощная, удар был очень сильным", – написал горожанин.
Обновлено в 13:20. Как сообщили amic.ru в полиции, по данному факту УМВД по городу Барнаулу назначена проверка.
12:33:35 10-05-2023
Что по этому поводу скажут правоохранительные органы? Это не спецоперация, можно и пресечь
12:54:15 10-05-2023
Гость (12:33:35 10-05-2023) Что по этому поводу скажут правоохранительные органы? Это не... Не в них же стреляли.
12:34:18 10-05-2023
Какая проблема отправить в лес патруль Росгвардии ?
12:53:16 10-05-2023
Гость (12:33:35 10-05-2023) Что по этому поводу скажут правоохранительные органы? Это не... Ну вон в соседней новости кому-то не терпится по собачкам пострелять. Законно, так сказать. А параллельно еще пару стекол или глаз выбьют. Или не пару - лес рубят, щепки летят.
13:16:50 10-05-2023
Гость (12:53:16 10-05-2023) Ну вон в соседней новости кому-то не терпится по собачкам по... Везде своих собак тащишь. Крышу снесло на собаках?:
13:53:58 10-05-2023
Гость (13:16:50 10-05-2023) Везде своих собак тащишь. Крышу снесло на собаках?:... А вам кажется нормальной идея разрешить стрелять в городе? Неважно по кому - по собакам или по воронам и голубям.
14:27:59 10-05-2023
Гость (13:53:58 10-05-2023) А вам кажется нормальной идея разрешить стрелять в городе? Н... По бродячим собакам - абсолютно нормально.
16:52:13 10-05-2023
Гость (14:27:59 10-05-2023) По бродячим собакам - абсолютно нормально.... для вас нормально стрелять по собакам, а для кого-то- по машинкам. да, и вы такой же моральный урод, на взгляд третьих, и мой в частности.
14:42:09 10-05-2023
А вам кажется нормальной идея разрешить стрелять в городе? ---- странные они, эти местные чудики) почему то думают, что стреляющий по собакам в определенных обстоятельствах не выстрелит по их машине или по ним.
15:11:45 10-05-2023
Гость (14:42:09 10-05-2023) А вам кажется нормальной идея разрешить стрелять в городе? -... У нас в городе полно охотников и они регулярно ходят с оружием в чехле по городу, выезжают за город и прикиньте даже стреляют там. Но риск получить пулю в городе у вас в тысячу раз меньше чем кирпичом или кухонным ножом в подъезде, но прицепились вы, зоошизы, именно к ружьям. И да, несомненно, с вашим мерзким характером вы можете выпросить эту пулю у охотника, если создадите угрозу его жизни или его семье и он будет при этом прав на 100%.
15:39:07 10-05-2023
Гость (15:11:45 10-05-2023) У нас в городе полно охотников и они регулярно ходят с оружи... Ключевое - за город. Покажите мне хоть один нпа, в котором прописано, что в городе оружие может быть не в чехле, и уж тем более, что из него в городе можно стрелять. Кстати, несчастные случаи на охоте тоже вполне бывают. Я погляжу, вам прямо не терпится, чтобы они еще и в городе происходили. Заметьте, за городом охотники, бывают, подстреливают таких же шизанутых, как они сами. Ну а в городе не будет застрахован никто.
19:40:01 10-05-2023
Гость (15:11:45 10-05-2023) У нас в городе полно охотников и они регулярно ходят с оружи... так и риск от собак пострадать тоже сильно меньше, чем от людей. Так нет же, во всех бедах собаки виноваты. Даже в том, что у тебя мозгов нет.
19:58:56 10-05-2023
Гость (15:11:45 10-05-2023) У нас в городе полно охотников и они регулярно ходят с оружи... По моему за такой высер надо сразу принудительно к психиатру и это как минимум.
15:42:15 10-05-2023
и он будет при этом прав на 100%. - агащас. Напомнить, чем у нас заканчивается даже необходимая самооборона?))) А тут угроза (якобы) от безоружного некту с ружжом. И он берет это ружжо и укладывает "угрожающего", не имеющего в руках оружия. Да-да, кончено, его признают правым, инфа сотка.
15:51:35 10-05-2023
Это зоошиза стреляет по машинам, чтобы сорвать принятие спасительного закона об отстреле бродячих собак! Надо приравнять зоошизу к терроризму или ещё чему похлеще!
16:16:47 10-05-2023
Гость (15:51:35 10-05-2023) Это зоошиза стреляет по машинам, чтобы сорвать принятие спас... Бггг. В школах тоже оне? И вообще все преступления - это зоошиза, да-да. Надо-надо приравнять. Мало у нас приравнивали всех, кому не лень. Больше посадок, хороших и разных.
09:33:53 11-05-2023
А где милиция???? Это преступление против собственности человека и против самого человека.