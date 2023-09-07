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Членство Паралимпийского комитета России в МПК хотят приостановить навсегда

Осенью 2022 года за российской организацией оставили лишь одно право – платить членский взнос

07 сентября 2023, 19:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков заявил о том, что членство организации в Международном паралимпийском комитете хотят приостановить навсегда. Его слова передают "Известия".

На заседании коллегии Минспорта он сказал, что на повторной генассамблее МПК будет решаться вопрос о постоянном исключении ПКР.

Рожков напомнил, что в 2022 году за ПКР оставили только одно право – платить в МПК членские взносы. При этом позднее российской организации удалось отменить решение, благодаря чему спортсмены смогли набрать баллы для отбора на Олимпийские игры в Париже.

Спорт

Комментарии 3

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Юс

22:15:35 07-09-2023

Ну так и пишите, исключить...ПРИостановить навсегда нельзя

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Гость

23:31:53 07-09-2023

Давно пора. А в МОК тем более. Надо начинать развивать игры БРИКС

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Гость

08:53:06 08-09-2023

И что? Платят? Деньги девать больше некуда? Кому эти игрища нужны?

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