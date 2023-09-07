Членство Паралимпийского комитета России в МПК хотят приостановить навсегда
Осенью 2022 года за российской организацией оставили лишь одно право – платить членский взнос
07 сентября 2023, 19:55, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков заявил о том, что членство организации в Международном паралимпийском комитете хотят приостановить навсегда. Его слова передают "Известия".
На заседании коллегии Минспорта он сказал, что на повторной генассамблее МПК будет решаться вопрос о постоянном исключении ПКР.
Рожков напомнил, что в 2022 году за ПКР оставили только одно право – платить в МПК членские взносы. При этом позднее российской организации удалось отменить решение, благодаря чему спортсмены смогли набрать баллы для отбора на Олимпийские игры в Париже.
22:15:35 07-09-2023
Ну так и пишите, исключить...ПРИостановить навсегда нельзя
23:31:53 07-09-2023
Давно пора. А в МОК тем более. Надо начинать развивать игры БРИКС
08:53:06 08-09-2023
И что? Платят? Деньги девать больше некуда? Кому эти игрища нужны?