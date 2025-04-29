ЧП и паника на улицах. Что известно о масштабном отключении электроэнергии в Испании
Власти ввели чрезвычайное положение на всей территории страны
29 апреля 2025, 09:45, ИА Амител
28 апреля в Испании произошло масштабное отключение электричества и связи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал laSexta.
По данным СМИ, около 13:30 по московскому времени без электричества и связи остались сотни зданий во многих частях Испании. Отключения зафиксировали в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Ла-Корунье, Севилье и других городах. Серьезные сбои затронули работу международного аэропорта Мадрид – Барахас. Дорожное движение парализовало из-за неработающих светофоров.
Из-за блэкаута все железнодорожные перевозки пришлось прекратить. В городах вышли из строя светофоры, в супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Работу всех атомных электростанций страны остановили.
Позже стало известно, что масштабные отключения света в Испании были вызваны перепадом потока энергии. Однако его причина все еще неизвестна.
Из-за массового отключения электричества в стране объявили чрезвычайное положение.
"Министерство внутренних дел объявило чрезвычайное положение в Испании после отключения электричества по всей стране", – сказано в сообщении.
По данным на 01:00 по московскому времени, восстановлено 61,35% спроса на электроэнергию. Энергоснабжение возобновили на 78% парка подстанций в транспортной сети. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.
10:03:49 29-04-2025
Всегда было интересно, как сидя дома перед ноутбуком, в прокуренной комнате, за залитым кофе столом, одним нажатием кнопки можно обесточить города и страны. Кто в курсе, расскажите, какой раскладкой клавы и какими клавишами нужно жмакнуть.
10:05:32 29-04-2025
версии про русских хакеров ещё не вбросили?
10:21:54 29-04-2025
Ожидаемо обвинят Россию.
17:58:10 29-04-2025
Гость (10:21:54 29-04-2025) Ожидаемо обвинят Россию. ... нет, обвидини уже Европу. там было падение/скачок и затем возгорание в Андорре (граница с Францией). в 3 ч носи дали энегрию в Барсу
10:49:35 29-04-2025
Магнитные бури что ль... 🤥
10:53:49 29-04-2025
Эксперимент какой-то.
11:58:31 29-04-2025
Наверное очень "повезло" тем, у кого нет наличных денег. Хлеба даже не купишь, интернет-то не работает.
12:37:20 29-04-2025
Гость (11:58:31 29-04-2025) Наверное очень "повезло" тем, у кого нет наличных денег. Хле... Так хълеба-то тоже нет. Печки-то не работают
13:09:33 29-04-2025
Гость (12:37:20 29-04-2025) Так хълеба-то тоже нет. Печки-то не работают... Вот тут-то ты и ошибся. Промпредприятия обычно имеют резервные генераторы, особенно те, которые связаны с производством еды.
13:48:13 29-04-2025
Гость (13:09:33 29-04-2025) Вот тут-то ты и ошибся. Промпредприятия обычно имеют резервн... в том что где-то есть генераторы для печей вообще сложно поверить - такие мощности резервировать очень дорого
12:18:30 29-04-2025
я давно говорю, что человеческую цивилизацию нужно откатывать лет на 20-25 назад.
без интернетов, смартфонов, безналичных расчетов и искусственного интеллекта
15:18:25 29-04-2025
Нужно передать все их атомные станции под контроль России, раз не умеют управляться с энергосистемой. Пора разбирать Европу на запчасти.
17:41:28 29-04-2025
Гость (10:03:49 29-04-2025) Всегда было интересно, как сидя дома перед ноутбуком, в прок...
главное не курить в комнате и не проливать кофе на стол, как это обычно делают в Испании, тогда все получится с любых клавиш