Власти ввели чрезвычайное положение на всей территории страны

29 апреля 2025, 09:45, ИА Амител

Масштабное отключение электричества в Западной Европе / Фото: Baza

28 апреля в Испании произошло масштабное отключение электричества и связи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал laSexta.

По данным СМИ, около 13:30 по московскому времени без электричества и связи остались сотни зданий во многих частях Испании. Отключения зафиксировали в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Ла-Корунье, Севилье и других городах. Серьезные сбои затронули работу международного аэропорта Мадрид – Барахас. Дорожное движение парализовало из-за неработающих светофоров.

Из-за блэкаута все железнодорожные перевозки пришлось прекратить. В городах вышли из строя светофоры, в супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Работу всех атомных электростанций страны остановили.

Позже стало известно, что масштабные отключения света в Испании были вызваны перепадом потока энергии. Однако его причина все еще неизвестна.

Из-за массового отключения электричества в стране объявили чрезвычайное положение.

"Министерство внутренних дел объявило чрезвычайное положение в Испании после отключения электричества по всей стране", – сказано в сообщении.

По данным на 01:00 по московскому времени, восстановлено 61,35% спроса на электроэнергию. Энергоснабжение возобновили на 78% парка подстанций в транспортной сети. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.