Электричество пропало в Грузии из-за крупной аварии
По предварительным данным, без света остались 16 городов страны
09 апреля 2025, 08:35, ИА Амител
Грузия осталась без электричества из-за крупной аварии / Фото: Shot
В Тбилиси из-за крупной аварии отключили электричество. Однако света лишились не только жители столицы: тысячи абонентов остались без него и в других крупных городах Грузии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электрораспределительную компанию "Телмико".
Известно, что неполадки пообещали устранить в течение ночи.
По данным Shot, электроэнергия пропала в 16 крупных городах страны:
- Тбилиси;
- Мцхета;
- Каспи;
- Гори;
- Батуми;
- Озургети;
- Поти;
- Боржоми;
- Бакуриани;
- Кутаиси;
- Чиатура;
- Чохатаури;
- Телави;
- Зестафони;
- Лагодехи;
- Зугдиди.
Сейчас объекты инфраструктуры подключены к генераторам.
Причины происшествия все еще неизвестны. Официальных комментариев по поводу случившегося пока не поступало.
09:49:56 09-04-2025
все...капец Грызундии!
09:52:18 09-04-2025
и чё?
10:25:30 09-04-2025
Musik (09:52:18 09-04-2025) и чё?... Да ни чё. Отремонтируют и включат. А пока не включили "патриоты" будут плясать с бубном и радоваться чужому горю.
10:26:54 09-04-2025
Гость (10:25:30 09-04-2025) Да ни чё. Отремонтируют и включат. А пока не включили "патри... А вы наверное уже от горя весь чуб вырвали?
10:30:36 09-04-2025
Гость (10:26:54 09-04-2025) А вы наверное уже от горя весь чуб вырвали?... Могу и вам губу закатать.
Вот почему то как у вас свет отключается или воду перекрывают, так у вас мгновенно начинается понос.
10:51:16 09-04-2025
Гость (10:30:36 09-04-2025) Могу и вам губу закатать. Вот почему то как у вас свет о... Себе закатайте для начала. На случай ЧП в наличии генератор с запасом ГСМ на пару недель и пара еврокубиков воды.
13:55:24 09-04-2025
Гость (10:25:30 09-04-2025) Да ни чё. Отремонтируют и включат. А пока не включили "патри... а... понятно... ещё говорят у пингвинов в анталье рыба на прошлой неделе не ловилась...
11:08:02 09-04-2025
пропало в Грузии из-за крупной аварии.. Причины происшествия все еще неизвестны. - Итого: может не авария, просто хакеры или профилактика..?
12:36:23 09-04-2025
А в Абхазию из России пошло халявное электричество? Прогнули абхазы? Как то замяли инфу об этом