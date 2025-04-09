Электричество пропало в Грузии из-за крупной аварии

По предварительным данным, без света остались 16 городов страны

09 апреля 2025, 08:35, ИА Амител

Грузия осталась без электричества из-за крупной аварии / Фото: Shot

В Тбилиси из-за крупной аварии отключили электричество. Однако света лишились не только жители столицы: тысячи абонентов остались без него и в других крупных городах Грузии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электрораспределительную компанию "Телмико".

Известно, что неполадки пообещали устранить в течение ночи.

По данным Shot, электроэнергия пропала в 16 крупных городах страны:

Тбилиси;

Мцхета;

Каспи;

Гори;

Батуми;

Озургети;

Поти;

Боржоми;

Бакуриани;

Кутаиси;

Чиатура;

Чохатаури;

Телави;

Зестафони;

Лагодехи;

Зугдиди.

Сейчас объекты инфраструктуры подключены к генераторам.

Причины происшествия все еще неизвестны. Официальных комментариев по поводу случившегося пока не поступало.