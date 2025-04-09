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Электричество пропало в Грузии из-за крупной аварии

По предварительным данным, без света остались 16 городов страны

09 апреля 2025, 08:35, ИА Амител

Грузия осталась без электричества из-за крупной аварии / Фото: Shot

В Тбилиси из-за крупной аварии отключили электричество. Однако света лишились не только жители столицы: тысячи абонентов остались без него и в других крупных городах Грузии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электрораспределительную компанию "Телмико".

Известно, что неполадки пообещали устранить в течение ночи.

По данным Shot, электроэнергия пропала в 16 крупных городах страны:

  • Тбилиси;
  • Мцхета; 
  • Каспи; 
  • Гори; 
  • Батуми; 
  • Озургети; 
  • Поти; 
  • Боржоми; 
  • Бакуриани; 
  • Кутаиси; 
  • Чиатура; 
  • Чохатаури; 
  • Телави; 
  • Зестафони; 
  • Лагодехи; 
  • Зугдиди.

Сейчас объекты инфраструктуры подключены к генераторам.

Причины происшествия все еще неизвестны. Официальных комментариев по поводу случившегося пока не поступало.

Линия электропередачи / Фото: kotkoa / freepik.com

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Происшествия

Комментарии 9

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Гость

09:49:56 09-04-2025

все...капец Грызундии!

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Musik

09:52:18 09-04-2025

и чё?

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Гость

10:25:30 09-04-2025

Musik (09:52:18 09-04-2025) и чё?... Да ни чё. Отремонтируют и включат. А пока не включили "патриоты" будут плясать с бубном и радоваться чужому горю.

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Гость

10:26:54 09-04-2025

Гость (10:25:30 09-04-2025) Да ни чё. Отремонтируют и включат. А пока не включили "патри... А вы наверное уже от горя весь чуб вырвали?

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Гость

10:30:36 09-04-2025

Гость (10:26:54 09-04-2025) А вы наверное уже от горя весь чуб вырвали?... Могу и вам губу закатать.
Вот почему то как у вас свет отключается или воду перекрывают, так у вас мгновенно начинается понос.

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Гость

10:51:16 09-04-2025

Гость (10:30:36 09-04-2025) Могу и вам губу закатать. Вот почему то как у вас свет о... Себе закатайте для начала. На случай ЧП в наличии генератор с запасом ГСМ на пару недель и пара еврокубиков воды.

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Musik

13:55:24 09-04-2025

Гость (10:25:30 09-04-2025) Да ни чё. Отремонтируют и включат. А пока не включили "патри... а... понятно... ещё говорят у пингвинов в анталье рыба на прошлой неделе не ловилась...

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doc_СФ

11:08:02 09-04-2025

пропало в Грузии из-за крупной аварии.. Причины происшествия все еще неизвестны. - Итого: может не авария, просто хакеры или профилактика..?

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Гость

12:36:23 09-04-2025

А в Абхазию из России пошло халявное электричество? Прогнули абхазы? Как то замяли инфу об этом

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