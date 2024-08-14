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Чрезмерное употребление сахара может привести к развитию деменции

Замена на искусственные подсластители не меняет ситуацию

14 августа 2024, 13:13, ИА Амител

Сахар / Фото: pxhere.com/ru/photo/920092
Сахар / Фото: pxhere.com/ru/photo/920092

Употребление напитков с высоким содержанием сахара часто может привести к старению мозга на 11 лет. К таким выводам пришли исследователи из Медицинской школы Бостонского университета.

Если человек ежедневно выпивает один или два стакана сладких напитков, его мозг стареет на 1,6 года. При этом замена сахара на искусственные подсластители не помогает. 

Также в исследовании было показано, что даже чай, если его сильно пересластить, может привести к деменции, если пить его больше двух кружек в день. То же касается газированных напитков и лимонада.

Продукты Ученые

Комментарии 7

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Гость

13:46:28 14-08-2024

Те выпивая 1 стакан мозг стареет на 1,6 лет , получается выпив 10 стаканов газировки у человека мозг постареет на 16 лет ? Браво

Или прожив год выпивая по 1 стакану в день , он постареет на 0.6 лет плюсом. Статью нейросеть писала?

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Гость

13:51:51 14-08-2024

Бред.

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Гость

14:24:55 14-08-2024

При этом замена сахара на искусственные подсластители не помогает.????????? что за фигня. - зачем такие нам статьи не научные?

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Гость

15:32:02 14-08-2024

Употребляйте мёд, но только качественный. Ищите "своего" пчеловода и будет Вам счастье!

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Гость

16:07:30 14-08-2024

Гость (15:32:02 14-08-2024) Употребляйте мёд, но только качественный. Ищите "своего" пч... все аллергики такие- ага/ага бежим покупать

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Гость

17:37:19 14-08-2024

Гость (16:07:30 14-08-2024) все аллергики такие- ага/ага бежим покупать...
Аллергики это уже мутировавшие организмы, вам и сахар сгодится - поздно уже пить боржоми, т.е. кушать натуральные продукты.

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Гость

21:10:27 14-08-2024

Гость (17:37:19 14-08-2024) Аллергики это уже мутировавшие организмы, вам и сахар сг... Разлогинься, владелец магазина "натур"продуктов. Что стухло сегодня?

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