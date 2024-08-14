Чрезмерное употребление сахара может привести к развитию деменции
Замена на искусственные подсластители не меняет ситуацию
14 августа 2024, 13:13, ИА Амител
Сахар / Фото: pxhere.com/ru/photo/920092
Употребление напитков с высоким содержанием сахара часто может привести к старению мозга на 11 лет. К таким выводам пришли исследователи из Медицинской школы Бостонского университета.
Если человек ежедневно выпивает один или два стакана сладких напитков, его мозг стареет на 1,6 года. При этом замена сахара на искусственные подсластители не помогает.
Также в исследовании было показано, что даже чай, если его сильно пересластить, может привести к деменции, если пить его больше двух кружек в день. То же касается газированных напитков и лимонада.
13:46:28 14-08-2024
Те выпивая 1 стакан мозг стареет на 1,6 лет , получается выпив 10 стаканов газировки у человека мозг постареет на 16 лет ? Браво
Или прожив год выпивая по 1 стакану в день , он постареет на 0.6 лет плюсом. Статью нейросеть писала?
13:51:51 14-08-2024
Бред.
14:24:55 14-08-2024
При этом замена сахара на искусственные подсластители не помогает.????????? что за фигня. - зачем такие нам статьи не научные?
15:32:02 14-08-2024
Употребляйте мёд, но только качественный. Ищите "своего" пчеловода и будет Вам счастье!
16:07:30 14-08-2024
Гость (15:32:02 14-08-2024) Употребляйте мёд, но только качественный. Ищите "своего" пч... все аллергики такие- ага/ага бежим покупать
17:37:19 14-08-2024
Гость (16:07:30 14-08-2024) все аллергики такие- ага/ага бежим покупать...
Аллергики это уже мутировавшие организмы, вам и сахар сгодится - поздно уже пить боржоми, т.е. кушать натуральные продукты.
21:10:27 14-08-2024
Гость (17:37:19 14-08-2024) Аллергики это уже мутировавшие организмы, вам и сахар сг... Разлогинься, владелец магазина "натур"продуктов. Что стухло сегодня?