Чрезмерное употребление сахара может привести к развитию деменции

Замена на искусственные подсластители не меняет ситуацию

14 августа 2024, 13:13, ИА Амител

Сахар / Фото: pxhere.com/ru/photo/920092

Употребление напитков с высоким содержанием сахара часто может привести к старению мозга на 11 лет. К таким выводам пришли исследователи из Медицинской школы Бостонского университета.

Если человек ежедневно выпивает один или два стакана сладких напитков, его мозг стареет на 1,6 года. При этом замена сахара на искусственные подсластители не помогает.

Также в исследовании было показано, что даже чай, если его сильно пересластить, может привести к деменции, если пить его больше двух кружек в день. То же касается газированных напитков и лимонада.