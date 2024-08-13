Врач рассказала об опасности употребления соли
Для здоровых людей допустимо употребление до 5 г соли в день
13 августа 2024, 11:40, ИА Амител
Избыточное потребление соли может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем, включая отеки и повышенное давление. Об этом рассказала "Газете.ру" врач-диетолог "СМ-Клиника", к.м.н. Оксана Михалева.
Это может привести к задержке жидкости в организме, что вызывает отеки, особенно на лице и конечностях. Повышенное давление возникает из-за того, что натрий привлекает воду в сосуды, что увеличивает давление на их стенки.
Чтобы избежать переизбытка соли, рекомендуется ограничить ее потребление до 3 г в день. Это количество содержится в обычной пище, если не солить ее дополнительно.
Также можно использовать гипонатриевую соль, содержащую калий и магний, полезные для сердца и сосудов. Для здоровых людей допустимо употребление до 5 г соли в день, без дополнительного досаливания на столе.
11:47:00 13-08-2024
Устаревшее мнение.
13:05:10 13-08-2024
Гость (11:47:00 13-08-2024) Устаревшее мнение.... в чем устаревшее? что если жрать много соли то почки отвалятся?
можете провести на себе такой опыт - если нежалко.