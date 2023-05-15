Чрезвычайный уровень пожароопасности сохранится в Алтайском крае до 22 мая
Жителей призывают быть осторожнее с огнём и системами отопления
15 мая 2023, 17:05, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае с 16 по 22 мая сохранится чрезвычайная пожароопасность, местами будет преобладать высокая пожароопасность, сообщили в ГУ МЧС по региону.
В ведомстве пояснили, что из-за устоявшейся жаркой и сухой погоды возможно увеличение количества пожаров. Людей призывают быть осторожнее с огнём.
Также спасатели подчеркнули, что в крае ожидаются ночные заморозки, в связи с чем нужно соблюдать требования безопасности при использовании печей и обогревателей.
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