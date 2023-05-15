Появились кадры мощного пожара в частном секторе Барнаула
Пламя охватило три дома и надворные постройки
15 мая 2023, 14:33, ИА Амител
Фото: Владимир Игнатов / "Про пожарных и спасателей"
В Барнауле 15 мая произошёл пожар в частном секторе на улице Промышленной. Огонь, который охватил три дома и надворные постройки, распространился на площади около 300 "квадратов". Кадры с места происшествия показали в группе "Про пожарных и спасателей" во "ВКонтакте".
Видеоролик с инцидентом также опубликовали на странице ГУ МЧС по Алтайскому краю. По словам начальника дежурной смены территориальной службы пожаротушения Александра Лазарева, изначально диспетчеру сообщили о возгорании одного жилого дома, но впоследствии загорелись ещё два. На данный момент огонь локализован, ведётся проливка и разборка сгоревших конструкций.
15:08:26 15-05-2023
А потому что надворные территории и постройки надо собержать в порядке а не чтоб завалы хлама говна и сухостоя вдоль заборов и стен, такое полыхнет неизбежно когда нибудь А идешь вдоль улиц, та же промышленая, булыгина, мамонтова, да где угодно, хлам, говно, доски, тряпки, трава, ветки, говно и снова хлам в каждом втором домовладении, ну этож писец
15:13:02 15-05-2023
После пожарных остаются только угли, когда же химики придумают замену просто воде. Множество крупных пожаров и не чего спасенного.
18:37:32 15-05-2023
Гость (15:13:02 15-05-2023) После пожарных остаются только угли, когда же химики придума... Абсолютно верно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16:00:06 15-05-2023
Я посмотрела, как они тушили пожар на радиозаводе... Профессионализма ноль. (В своё время нас учили как тушить разный вид пожаров)
16:54:39 15-05-2023
Гость (16:00:06 15-05-2023) Я посмотрела, как они тушили пожар на радиозаводе... Професс... Вот такие диванные критиканы и создают негативный образ ребятам, которые спасают человеческие жизни. Прежде всего - человеческие жизни. Все остальное уже второстепенно.
17:09:04 15-05-2023
Гость (16:00:06 15-05-2023) Я посмотрела, как они тушили пожар на радиозаводе... Професс... И почему такой специалист, как вы не в рядах профессионалов?
18:38:01 15-05-2023
Гость (16:00:06 15-05-2023) Я посмотрела, как они тушили пожар на радиозаводе... Професс... Абсолютно точно!!!!!!!!!!!!!!
16:44:06 15-05-2023
Ну специалистов собралось... Оценивать чужую работу все горазды. У пожарных сложная работа, они рискуют собой.
18:39:49 15-05-2023
Прохожий (16:44:06 15-05-2023) Ну специалистов собралось... Оценивать чужую работу все гора... Ну очень сложная а платят мало!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Очень мало!!!!!! Очень очень мало !!! Даже очень очень очень мало......................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20:57:44 15-05-2023
Для тушения различных пожаров нужны знания и умения. Но знания прежде всего. А так весь профессионализм состоит в количестве звезд на погонах, которые множатся за выслугу, а не за знания и умения. А чтобы получить знания, надо учиться явным образом, т.е. ОЧНО. Много звездоносителей пожарных учились ОЧНО? Хорошо, если на тесты в системе Прометей смогли ответить. Но тем не менее, труд пожарных хоть и не ежедневный, но тяжелый. Но эта тяжесть сполна компенсируется государством, как и у полиции. Хорошо, что жизни спасают. Ну а струя воды - это вещь достаточно разрушительная - см. физику, механику, гидравлику. То, что не уничтожит огонь, разрушат огнеборцы. Берегите себя и своё имущество.
06:59:25 16-05-2023
Здесь вопрос стоит не об отваге огнеборцев, они безусловно герои, а о том что приметивно не чем тушить.! Загорелся один дом, когда приехали, начал гореть второй, чуть по позже загорелся третий. Тоже самое происходит и на промышленных объектах.