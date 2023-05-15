Появились кадры мощного пожара в частном секторе Барнаула

Пламя охватило три дома и надворные постройки

15 мая 2023, 14:33, ИА Амител





















































































Фото: Владимир Игнатов / "Про пожарных и спасателей"

В Барнауле 15 мая произошёл пожар в частном секторе на улице Промышленной. Огонь, который охватил три дома и надворные постройки, распространился на площади около 300 "квадратов". Кадры с места происшествия показали в группе "Про пожарных и спасателей" во "ВКонтакте".

Видеоролик с инцидентом также опубликовали на странице ГУ МЧС по Алтайскому краю. По словам начальника дежурной смены территориальной службы пожаротушения Александра Лазарева, изначально диспетчеру сообщили о возгорании одного жилого дома, но впоследствии загорелись ещё два. На данный момент огонь локализован, ведётся проливка и разборка сгоревших конструкций.