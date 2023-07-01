Чрезвычайную пожароопасность прогнозируют в алтайском городе с 1 по 3 июля

Людей призвали быть осторожнее

01 июля 2023, 14:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В городе Славгороде Алтайского края с 1 по 3 июля ожидается чрезвычайная пожароопасность максимального, 5-го класса, сообщили в МЧС региона.

Людей призывают не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры, не бросать непотушенные спички и сигареты, а также не позволять детям играть с огнем.

"В случае пожара звоните по номеру 101 или 112", – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что первая декада июля в Алтайском крае выдастся очень жаркой.