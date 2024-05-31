Что будет с ценами на жилье? Эксперт рассказал, что ждет рынок недвижимости Барнаула

Пока новостройки находятся в стагнации, на "вторичке" — заморозки

31 мая 2024, 07:00, ИА Амител

Ключи от жилья / Фото: unsplash.com

Что будет с ценами на жилье в ближайшее время? А по итогам 2024 года? Автор рубрики "Гайд по недвижимости" на Business FM* Барнаул Дмитрий Дворядкин сделал прогноз, что происходит сейчас и случится скоро.

Эксперт подчеркнул, что в основном цены на новостройки сейчас стагнируют. Для существенного снижения предпосылок нет, но и расти в Барнауле им особо некуда. Небольшая коррекция есть благодаря новым объектам, однако на ситуацию это особо не влияет.

"Рынок вторичной недвижимости сейчас заморожен за счет заградительно высоких ставок по ипотеке, которые превышают 17%. Спрос упал, но цены существенно не снизились, хотя тенденция к этому есть и еще будет, так как Центробанк ключевую ставку снижать не собирается, а значит, и ставки по ипотеке останутся прежними, если еще не повысятся", – сказал Дворядкин.

Говоря о будущем, специалист отметил, что цены в пределах 2024 года расти не будут. С 1 июля льготная ипотека закончится, а значит, спрос упадет. По этой причине рынок и дальше будет стагнировать.

Вторичный рынок продолжит находиться в стадии заморозки. Поскольку Центробанк сейчас рассматривает даже вероятность еще одного повышения ключевой ставки, рыночная ипотека практически не будет выдаваться.

"Сделки проходить будут, но исключительно за наличные – например, у участников СВО, которые сейчас довольно активны на рынке. Все это должно привести к коррекции цен на "вторичку". Мы ожидаем снижение в пределах 10%. Вряд ли больше", – сказал Дворядкин.

Вместе с тем сегмент индивидуального жилищного строительства продолжит расти. Спрос на него подогревает семейная ипотека и в целом возросший интерес к жизни в собственном доме. Вслед за ростом спроса идет рост цены, который повлияет на весь рынок недвижимости в целом.