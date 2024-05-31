Что будет с ценами на жилье? Эксперт рассказал, что ждет рынок недвижимости Барнаула
Пока новостройки находятся в стагнации, на "вторичке" — заморозки
31 мая 2024, 07:00, ИА Амител
Что будет с ценами на жилье в ближайшее время? А по итогам 2024 года? Автор рубрики "Гайд по недвижимости" на Business FM* Барнаул Дмитрий Дворядкин сделал прогноз, что происходит сейчас и случится скоро.
Эксперт подчеркнул, что в основном цены на новостройки сейчас стагнируют. Для существенного снижения предпосылок нет, но и расти в Барнауле им особо некуда. Небольшая коррекция есть благодаря новым объектам, однако на ситуацию это особо не влияет.
"Рынок вторичной недвижимости сейчас заморожен за счет заградительно высоких ставок по ипотеке, которые превышают 17%. Спрос упал, но цены существенно не снизились, хотя тенденция к этому есть и еще будет, так как Центробанк ключевую ставку снижать не собирается, а значит, и ставки по ипотеке останутся прежними, если еще не повысятся", – сказал Дворядкин.
Говоря о будущем, специалист отметил, что цены в пределах 2024 года расти не будут. С 1 июля льготная ипотека закончится, а значит, спрос упадет. По этой причине рынок и дальше будет стагнировать.
Вторичный рынок продолжит находиться в стадии заморозки. Поскольку Центробанк сейчас рассматривает даже вероятность еще одного повышения ключевой ставки, рыночная ипотека практически не будет выдаваться.
"Сделки проходить будут, но исключительно за наличные – например, у участников СВО, которые сейчас довольно активны на рынке. Все это должно привести к коррекции цен на "вторичку". Мы ожидаем снижение в пределах 10%. Вряд ли больше", – сказал Дворядкин.
Вместе с тем сегмент индивидуального жилищного строительства продолжит расти. Спрос на него подогревает семейная ипотека и в целом возросший интерес к жизни в собственном доме. Вслед за ростом спроса идет рост цены, который повлияет на весь рынок недвижимости в целом.
07:24:55 31-05-2024
Что может быть хорошего в крае, который едва обогнал по уровню жизни Туву.
08:41:13 31-05-2024
Гость (07:24:55 31-05-2024) Что может быть хорошего в крае, который едва обогнал по уров... Гость, посмотри последнею статистику. В Туве всплеск уровня жизни резко повысился за счет добровольце на СВО.
07:40:22 31-05-2024
А что делают в крае,чтобы хоть немного смягчить ситуацию? Безумные цены на жилье, низкие зарплаты! Что делать простому народу?Съемное жилье съедает большую часть зарплаты,квартиру купить невозможно(((
08:01:08 31-05-2024
Гость (07:40:22 31-05-2024) Что делать простому народу? Становиться сложнее: умнее, хитрее, прагматичнее.
09:07:02 31-05-2024
Гость (07:40:22 31-05-2024) А что делают в крае,чтобы хоть немного смягчить ситуацию? Бе... Переезжайте в регион с более высоким уровнем жизни и дохода, если нет своего жилья!
16:43:50 31-05-2024
Гость (07:40:22 31-05-2024) А что делают в крае,чтобы хоть немного смягчить ситуацию? Бе... Уехать в Тайланд на ПМЖ
07:42:23 31-05-2024
снижение в пределах 10% --- ну неплохо
07:44:53 31-05-2024
Доллар снизился, цены на жилье остановились, ожидается снижение, а что тут плохого то? Хорошая новость
08:40:46 31-05-2024
Гость (07:44:53 31-05-2024) Доллар снизился, цены на жилье остановились, ожидается сниже... И насколько я снизился? Цифрами пожалуйста.
10:34:29 31-05-2024
Доллар (08:40:46 31-05-2024) И насколько я снизился? Цифрами пожалуйста.... Я позавчера доллары по 93 купил, неделю назад был 97. А 2 года назад доллар по 120 брали
11:20:42 31-05-2024
Гость (10:34:29 31-05-2024) Я позавчера доллары по 93 купил, неделю назад был 97. А 2 го... А до августа 1998 был 7 рублей)
11:24:33 31-05-2024
Гость (11:20:42 31-05-2024) А до августа 1998 был 7 рублей)... А в 1913 был дешевле рубля. А 500 лет назад его вообще не было. Речь про последние 2 года, когда скакнул до 120, после этого только снижается
13:00:38 31-05-2024
Гость (10:34:29 31-05-2024) Я позавчера доллары по 93 купил, неделю назад был 97. А 2 го... Три года назад я 60 рублей стоил. Или забыл?
13:08:58 31-05-2024
Доллар (13:00:38 31-05-2024) Три года назад я 60 рублей стоил. Или забыл?... Я же тебе написал, за последние 2 года. А что в 1913 я не рассматривал
08:39:08 31-05-2024
а значит, и ставки по ипотеке останутся прежними, если еще не повысятся",
Что ещё ждать от "эксперта"? В общем- "хватай и беги!"
12:06:45 31-05-2024
Гость (08:39:08 31-05-2024) а значит, и ставки по ипотеке останутся прежними, если еще ... этот "иксперт" предсказывал год назад, что цены будут расти и дальше
08:49:17 31-05-2024
Рынок жилья в АК перегрет. Долгожданнная коррекция необходима и с высокой долей вероятности она будет. Глубина этой коррекции сложнопредсказуема так как идет воздействие разнонаправленных факторов. Мнение: в долгосрочной перспективе цены будут расти, но в краткосрочной и среднесрочной - еще можно будет увидеть более привлекательные уровни для входа в рынок.
15:58:56 31-05-2024
Гость (08:49:17 31-05-2024) Рынок жилья в АК перегрет. Долгожданнная коррекция необходим... По всей России перегрет
09:51:06 31-05-2024
Люди: мы хотим как в Европе!
Государство: делает все, как в Европе
Люди: смысле?
Это про курортный сбор, прогрессивную шкалу налогообложения, недоступное жилье и т.д.
10:07:19 31-05-2024
Гость (09:51:06 31-05-2024) Люди: мы хотим как в Европе!Государство: делает все, как... как в анекдоте, "хотите жить как в Англии? Тогда завтра моя коронация"
11:59:36 31-05-2024
Гость (09:51:06 31-05-2024) Люди: мы хотим как в Европе!Государство: делает все, как... Если вы, про все плюсы Европы, которых гораздо больше, чем минусов, то у нас их никогда не было, нет и никогда не будет, как там. Не приживается у нас что то хорошее, прогрессивное, все извращается и служит другим целям. Был краткий миг надежды, несколько лет назад - а вдруг и правда все налаживается? ...а нет, показалось. Но не стоит грустить, ибо каждый народ имеет ровно то, что заслуживает и путь у нас, как сказал президент "особый" и точно не европейский. Будь я президентом, точно так же бы все сделал
16:08:17 31-05-2024
Гость (09:51:06 31-05-2024) Люди: мы хотим как в Европе!Государство: делает все, как... Знали бы вы сколько недвижимость стоит в Европе....
10:05:22 31-05-2024
У меня один вопрос - откуда берутся эти эксперты по ценам на жильё!?
10:16:17 31-05-2024
Какой вам ещё прогноз нужен?! Со стапроцентной вероятностью цены на квартиры будут только расти. Ни о какой остановке даже речи нет! А говорить о снижении цен - полное безумие. Да и как может быть Иначе, если спрос особенно на новостройки ажиотажно бешенный!!! Покупают за любую цену!