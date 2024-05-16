Выдача ипотеки на минимуме. Барнаульский эксперт пояснил, почему и что будет дальше

Алтай могут отнести к регионам, в которых льготную ипотеку могут сохранить

16 мая 2024, 09:00, ИА Амител

Проектирование дома / Фото: unsplash.com

Выдача ипотеки за первый квартал 2024-го оказалась на рекордно низком уровне за последние четыре года – падение составило почти 40%. Автор рубрики "Гайд по недвижимости" на Business FM* Барнаул Дмитрий Дворядкин рассказал, почему это происходит и что будет дальше.

По данным госкорпорации "Дом.рф", за первые три месяца 2024 года выдали 136 тысяч ипотечных кредитов. В тот же период 2023-го было 214 тысяч. Падение составило 36,4%. В первую очередь речь идет о рыночных программах, не субсидируемых государством.

Дворядкин отметил, что дело в заградительно высоких ставках, которые сейчас находятся на уровне 17% и выше. Выдаются такие кредиты преимущественно на вторичную недвижимость, в то время как "первичка" еще "живет" за счет льготных программ.

"Если говорить о льготных программах, то семейная ипотека за первый квартал 2024-го выросла на 18%. Из этого можно сделать вывод, что спрос со вторичного рынка перешел на первичный. Что в целом логично. Ведь для сегмента новостроек ипотеку можно получить по ставкам в районе 7-8%, а ежемесячный платеж может быть чуть ли не в два раза ниже", – сказал Дворядкин.Эксперт подчеркнул, что лишь благодаря росту семейной ипотеки падение в целом по жилищным кредитам составило не 36,4%, а 18,2%. Банкиры прогнозируют, что во втором квартале дела пойдут лучше благодаря тому, что люди ринутся брать льготную ипотеку, которую планируют свернуть летом.

Если вспомнить заявления Центробанка, что ключевая ставка может снизиться только во втором полугодии, то очевидно, что государство не планирует поддерживать рыночную ипотеку.

Дворядкин добавил, что в этом аспекте следует упомянуть идею перейти на кластерный подход к госпрограммам по окончании действия льготной ипотеки. Так, регионы поделят на кластеры в зависимости от дефицитности предложения жилья, доходов населения и других макроэкономических параметров. Называют их "динамичные", "с нехваткой спроса", "с нехваткой предложения", "cтагнирующие", "депрессивные". Для некоторых из них льготную ипотеку могут сохранить. К какому кластеру может быть отнесен Алтайский край, пока не вполне понятно. В частности, регион может оказаться как в кластере "с нехваткой предложения", так и в "депрессивном". По этой причине остается только ждать решений властей, заключил эксперт.

* Business FM ("Бизнес ФМ")