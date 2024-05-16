Выдача ипотеки на минимуме. Барнаульский эксперт пояснил, почему и что будет дальше
Алтай могут отнести к регионам, в которых льготную ипотеку могут сохранить
16 мая 2024, 09:00, ИА Амител
Выдача ипотеки за первый квартал 2024-го оказалась на рекордно низком уровне за последние четыре года – падение составило почти 40%. Автор рубрики "Гайд по недвижимости" на Business FM* Барнаул Дмитрий Дворядкин рассказал, почему это происходит и что будет дальше.
По данным госкорпорации "Дом.рф", за первые три месяца 2024 года выдали 136 тысяч ипотечных кредитов. В тот же период 2023-го было 214 тысяч. Падение составило 36,4%. В первую очередь речь идет о рыночных программах, не субсидируемых государством.
Дворядкин отметил, что дело в заградительно высоких ставках, которые сейчас находятся на уровне 17% и выше. Выдаются такие кредиты преимущественно на вторичную недвижимость, в то время как "первичка" еще "живет" за счет льготных программ.
"Если говорить о льготных программах, то семейная ипотека за первый квартал 2024-го выросла на 18%. Из этого можно сделать вывод, что спрос со вторичного рынка перешел на первичный. Что в целом логично. Ведь для сегмента новостроек ипотеку можно получить по ставкам в районе 7-8%, а ежемесячный платеж может быть чуть ли не в два раза ниже", – сказал Дворядкин.Эксперт подчеркнул, что лишь благодаря росту семейной ипотеки падение в целом по жилищным кредитам составило не 36,4%, а 18,2%. Банкиры прогнозируют, что во втором квартале дела пойдут лучше благодаря тому, что люди ринутся брать льготную ипотеку, которую планируют свернуть летом.
Если вспомнить заявления Центробанка, что ключевая ставка может снизиться только во втором полугодии, то очевидно, что государство не планирует поддерживать рыночную ипотеку.
Дворядкин добавил, что в этом аспекте следует упомянуть идею перейти на кластерный подход к госпрограммам по окончании действия льготной ипотеки. Так, регионы поделят на кластеры в зависимости от дефицитности предложения жилья, доходов населения и других макроэкономических параметров. Называют их "динамичные", "с нехваткой спроса", "с нехваткой предложения", "cтагнирующие", "депрессивные". Для некоторых из них льготную ипотеку могут сохранить. К какому кластеру может быть отнесен Алтайский край, пока не вполне понятно. В частности, регион может оказаться как в кластере "с нехваткой предложения", так и в "депрессивном". По этой причине остается только ждать решений властей, заключил эксперт.
* Business FM ("Бизнес ФМ")
09:05:47 16-05-2024
Лично для меня , как для гражданина платить за льготную чью то ипотеку уже не по карману(да это отражается на всех жителях региона за наш с вами счет этот банкет и проводят), вряд ли ее установят для АК. А если установят - усилится отток кадров в соседние регионы, тут стоимость неподьемная , и даже по льготной ипотеке не купить!
09:14:41 16-05-2024
Со своей льготной ипотекой раздули рынок до такого уровня... Вообще запретить еë, и цены на недвижку вниз пойдут.
09:50:09 16-05-2024
Тут палка о двух концах, есть подход как на Западе, там дают бешеные деньги под очень маленький процент, лишь бы покупали и их берут, потому что там уже десятки лет живут в кредит и всем пофиг. Некоторые даже не планируют все отдавать, отдают всю жизнь помаленьку, типа как за коммуналку. Продать так же можно с обременением. Купить если что другое примерно с таким же обременением. Все всегда кому то что то должны, не будет ядерной войны, хорошо, будет, долгов не будет
10:01:35 16-05-2024
Гость (09:50:09 16-05-2024) Тут палка о двух концах, есть подход как на Западе, там дают... Гость, правильно говоришь про маленький процент, наши же банкиры это пираньи, обглодают до косточек.
11:20:40 16-05-2024
Гость (10:01:35 16-05-2024) Гость, правильно говоришь про маленький процент, наши же бан... Так там и инфляция не такая как в России при чем здесь банкиры, это развитая экономика и стабильность, будут здесь такие условия и здесь будет маленький процент, в Израиле вообще беспроцентный кредит на 5 лет, а если больше то 2 %, это мы в 2008 застряли, "спасибо" Путину за стабильность.
12:23:49 16-05-2024
Гость (11:20:40 16-05-2024) Так там и инфляция не такая как в России при чем здесь банки... "спасибо" Путину за стабильность -- стабильней было только в 90-е, спасибо Ельцину
11:26:54 16-05-2024
Гость (09:50:09 16-05-2024) Тут палка о двух концах, есть подход как на Западе, там дают... там у них вся жизнь в кредит. если нет у тебя кредитки и кредитной истории, то на работу не устроишься. от как отрегулировали
09:53:37 16-05-2024
Ипотека, это крепостное право. Зачем жить рабом банкирщины?
10:35:28 16-05-2024
Гость (09:53:37 16-05-2024) Ипотека, это крепостное право. Зачем жить рабом банкирщины?... Люди хотят жить в своём жилье. А ты, если хочешь, хоть в коробке из-под холодильника живи.
11:06:50 16-05-2024
Гость (10:35:28 16-05-2024) Люди хотят жить в своём жилье. А ты, если хочешь, хоть в кор... Гость, я, без приватизации и кредитов, купил на свои заработанные и пенсию: квартиру, дачу, машину, гараж и всегда показываю банкирам большую фигу. Надо дружить с Богом, а не играть в кошки мышки с банкирами и нашим правителями.
11:49:52 16-05-2024
Гость (11:06:50 16-05-2024) Гость, я, без приватизации и кредитов, купил на свои заработ... Пенс? Здарова) Давно тебя не читал) А насчет твоих приобретений, так ты ж у нас гений, работаешь на всемирные корпорации) Тебя сам Гейтс в заместители звал) Но я тебя как раз копка картошки была, и ты не поехал)
13:41:14 16-05-2024
Гость (11:49:52 16-05-2024) Пенс? Здарова) Давно тебя не читал) А насчет твоих приобрете... так это.. он же пишет, что дружить надо с богом... вот видать и дружит.. а другие десятину носят другу бога) и кредиты не нужны!
10:42:04 16-05-2024
Гость (09:53:37 16-05-2024) Ипотека, это крепостное право. Зачем жить рабом банкирщины?... Не все так однозначно, все вокруг оказывают нам какие-то услуги и мы вынуждены эти услуги принимать, потому что существует разделение труда. Человек не может сам себя учить, лечить, выращивать себе хлеб, строить себе дом, сам сделать себе машину, самолет, компьютер и так далее. Мы живем рабами разных услуг. Есть услуга давать телевидение или интернет, а есть услуга давать деньги. Не хочешь, не бери. Кто-то наверное сам себе зубы сделать может, потому что у стоматологов бешеные цены
11:39:42 16-05-2024
Гость (09:53:37 16-05-2024) Ипотека, это крепостное право. Зачем жить рабом банкирщины?... У многих как раз цель - максимально закредитоваться, стать зависимым. Чтобы потом за тебя все решали другие. Такой способ переноса ответственности с себя на других. Это же так удобно когда все за тебя решают другие: сначала мама, потом жена, параллельно с ней твой банк-кредитор, работодатель, государство. А ты такой плывешь по течению и ни о чем не думаешь
11:35:16 16-05-2024
тут не возможно купить квартиру , мы оба работаем и зп хорошая и как вот ее купить вообще если цены и ставки только растут. новостроек все больше и больше ну неужели цены нельзя как то урегулировать? кто их брать то будет?
12:21:29 16-05-2024
Гость (11:35:16 16-05-2024) тут не возможно купить квартиру , мы оба работаем и зп хорош... кто их брать то будет? --- берут. Ректор ВУЗа полмиллиона в месяц, он каждый год может брать
14:05:05 16-05-2024
ипотеки скоро вообще не будет. Будет ссуда на совершенно иных условиях.
23:05:19 16-05-2024
Надо хотя бы запретить льготную ипотеку больше , чем на одну квартиру.