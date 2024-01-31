НОВОСТИОбщество

Что делать, если отключили электричество за долги. Объясняем в инфографике

Отключить вам свет могут даже если вы не заплатили всего за два месяца

31 января 2024, 14:00, ИА Амител

Своевременная и полная оплата счетов за коммунальные услуги, в том числе за электроэнергию, – это обязанность гражданина. И эта обязанность прописана в Жилищном кодексе и постановлении правительства РФ № 354.

Если абонент не заплатил за потраченную электроэнергию, то поставщик может ввести режим ограничения, или, проще говоря, отключить свет должнику. Причем такое наказание может последовать, если абонент не заплатил "всего" за два расчетных периода.

О том, как не допустить отключения и что делать, если нужно "вернуть свет" в квартиру – в инфографике amic.ru.

Чтобы увеличить картинку, кликните на нее

Деньги. фото: amic.ru

Существуют ли сроки исковой давности на долги за электроэнергию?

У энергокомпании есть право ограничить поставку ресурса за долги в любой момент
НОВОСТИОбщество

Барнаул инфографика БГЭС Энергетика

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

14:18:29 31-01-2024

В первую очередь нужно серьезно задуматься о жизни в целом. Если у вас отключили электричество за неуплату. Остальное мелочи

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:53:53 31-01-2024

У нас соседу боле 5 лет назад отключили и что? Подключился к щитку подъезда и пользуется. Несколько раз вызывали специалиста из ГЭС. Приехали, посмотрели, зафиксировали и уехали. Всё. Соседа уже и избивали, ничего не помогает ни ему, ни нам.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Грыша

18:46:24 31-01-2024

Знаю особняк-несколько десятков лет отапливается краденым электричеством.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:10:24 01-02-2024

Грыша (18:46:24 31-01-2024) Знаю особняк-несколько десятков лет отапливается краденым эл... И правильно делает. Украсть у вора не позор.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров