Что делать, если отключили электричество за долги. Объясняем в инфографике

Отключить вам свет могут даже если вы не заплатили всего за два месяца

31 января 2024, 14:00, ИА Амител

Своевременная и полная оплата счетов за коммунальные услуги, в том числе за электроэнергию, – это обязанность гражданина. И эта обязанность прописана в Жилищном кодексе и постановлении правительства РФ № 354.

Если абонент не заплатил за потраченную электроэнергию, то поставщик может ввести режим ограничения, или, проще говоря, отключить свет должнику. Причем такое наказание может последовать, если абонент не заплатил "всего" за два расчетных периода.

О том, как не допустить отключения и что делать, если нужно "вернуть свет" в квартиру – в инфографике amic.ru.

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