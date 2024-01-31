Что делать, если отключили электричество за долги. Объясняем в инфографике
Отключить вам свет могут даже если вы не заплатили всего за два месяца
31 января 2024, 14:00, ИА Амител
Своевременная и полная оплата счетов за коммунальные услуги, в том числе за электроэнергию, – это обязанность гражданина. И эта обязанность прописана в Жилищном кодексе и постановлении правительства РФ № 354.
Если абонент не заплатил за потраченную электроэнергию, то поставщик может ввести режим ограничения, или, проще говоря, отключить свет должнику. Причем такое наказание может последовать, если абонент не заплатил "всего" за два расчетных периода.
О том, как не допустить отключения и что делать, если нужно "вернуть свет" в квартиру – в инфографике amic.ru.
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14:18:29 31-01-2024
В первую очередь нужно серьезно задуматься о жизни в целом. Если у вас отключили электричество за неуплату. Остальное мелочи
14:53:53 31-01-2024
У нас соседу боле 5 лет назад отключили и что? Подключился к щитку подъезда и пользуется. Несколько раз вызывали специалиста из ГЭС. Приехали, посмотрели, зафиксировали и уехали. Всё. Соседа уже и избивали, ничего не помогает ни ему, ни нам.
18:46:24 31-01-2024
Знаю особняк-несколько десятков лет отапливается краденым электричеством.
09:10:24 01-02-2024
Грыша (18:46:24 31-01-2024) Знаю особняк-несколько десятков лет отапливается краденым эл... И правильно делает. Украсть у вора не позор.