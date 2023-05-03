НОВОСТИОбщество

Что делать, если передал неверные показания? Разъяснения БГЭС

Представители Горэлектросети ответили на вопросы читателей amic

03 мая 2023, 11:20, ИА Амител

Фото: БГЭС
Фото: БГЭС

Как электронные квитанции влияют на тарифы, что делать, если передали неверные показания и должно ли ТСЖ информировать о предстоящем отключении электроэнергии в квартирах должников – такие вопросы поступили от читателей amic.ru Барнаульской горэлектросети на прошлой неделе. Публикуем ответы БГЭС.

1

Вопрос: Я случайно в системе "Город" передала не те показания: вместо 254 кВт указала 754. Как теперь поступить? Если всё не оплатить, насчитаете пени?

Ответ БГЭС: Пени начинают начислять с 31 дня просрочки платежа. В вашем случае – с 10 июня. Этого времени достаточно для исправления ошибки. Вам необходимо позвонить в кол-центр АО "Барнаульская горэлектросеть", написать заявление или обратиться в офисы обслуживания абонентов. Обратиться можно в любое время, в том числе в период передачи показаний в следующем месяце.

Если ошибка произойдёт в будущем, например, вы передали неверные показания 21 числа, до 25-го их можно исправить, просто сообщив новые. К расчётам берутся последние поступившие к нам показания. Все способы передачи данных смотрите на нашем сайте https://bges.ru/consumers/private-person/pokazaniya-priborov-ucheta/.

2

Вопрос: Насколько станут ниже тарифы, если отменить все квитанции? Ящик ломится от этого ненужного мусора.

Ответ БГЭС: Мы поддерживаем ваше отношение к бумажным квитанциям и считаем, что их электронный вариант – современный и экологичный. У абонентов Барнаульской горэлектросети есть право выбора – получать традиционные бумажные квитанции в почтовый ящик или электронные – на e-mail.

Те, кто отказался от бумажных квитанций, уже оценили их преимущества. Они приходят оперативно (поскольку их доставка не зависит от работы курьеров), не доступны третьим лицам (сосед не проверит состояние ваших платежей) и их легко хранить, они доступны с любого устройства с выходом в Интернет.

Оформление подписки займёт не более 5 минут: достаточно в Личном кабинете абонента БГЭС или в мобильном приложении во вкладке "Мои лицевые счета" поставьте галочку напротив графы "Даю согласие на условия получения квитанции на e-mail".

Что касается тарифов. В ближайшем будущем полного перехода на электронные квитанции не ожидается. Такие планы обсуждались в правительстве в начале года, однако их временно отклонили. По данному вопросу "Парламентской газете" в марте дал интервью министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Министр заключил: "бумажная доля" в наших тарифах очень невысока. "Она составляет примерно ноль-ноль процентов. Так что сильно у людей сэкономить на электронных квитанциях не получится, к сожалению".
3

Вопрос: Я живу в девятиэтажке. В чате соседи написали, что у нас сразу в нескольких квартирах отключили свет за долги. Разве так можно? А как же предупреждение заранее, объявлений от нашего ТСЖ не было.

Ответ БГЭС: Скорее всего, в вашем доме проживает сразу несколько должников, которых наша компания заранее уведомила о планируемом отключении. ТСЖ в данном процессе не участвует, если в вашем доме между жильцами и Барнаульской горэлектросетью заключён прямой договор.

Для введения режима ограничения достаточно не оплатить электроэнергию в течение двух месяцев (постановление правительства РФ № 54). Энергосбытовая компания (Барнаульская горэлектросеть) обязана предупредить абонента за 20 дней до отключения. Наша компания это делает намного раньше – минимум за 30 дней. Чаще всего клиент уведомляется двумя способами – заказным письмом и в ежемесячной квитанции. Законодательство позволяет также информировать абонента по электронной почте, SMS и с помощью телефонных звонков.

Проблем с отключением электроэнергии не будет, если оплачивать ресурс ежемесячно в полном объёме и до 10-го числа. Уверены, данная информация известна вашим соседям из поступивших к ним уведомлений.
Электрик / Фото:amic.ru

Зачем в платежке выставили "заниженные" показания. Ответы БГЭС

О чудесах, показаниях счётчика и передаче показаний. Какие вопросы задавали читатели amic.ru специалистам БГЭС
НОВОСТИОбщество

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

13:05:59 03-05-2023

вы передали неверные показания 21 числа, до 25-го их можно исправить, просто сообщив новые --- о, это удобно. Спасибо, не знал

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров