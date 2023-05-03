Что делать, если передал неверные показания? Разъяснения БГЭС
Представители Горэлектросети ответили на вопросы читателей amic
03 мая 2023, 11:20, ИА Амител
Как электронные квитанции влияют на тарифы, что делать, если передали неверные показания и должно ли ТСЖ информировать о предстоящем отключении электроэнергии в квартирах должников – такие вопросы поступили от читателей amic.ru Барнаульской горэлектросети на прошлой неделе. Публикуем ответы БГЭС.
Вопрос: Я случайно в системе "Город" передала не те показания: вместо 254 кВт указала 754. Как теперь поступить? Если всё не оплатить, насчитаете пени?
Ответ БГЭС: Пени начинают начислять с 31 дня просрочки платежа. В вашем случае – с 10 июня. Этого времени достаточно для исправления ошибки. Вам необходимо позвонить в кол-центр АО "Барнаульская горэлектросеть", написать заявление или обратиться в офисы обслуживания абонентов. Обратиться можно в любое время, в том числе в период передачи показаний в следующем месяце.
Если ошибка произойдёт в будущем, например, вы передали неверные показания 21 числа, до 25-го их можно исправить, просто сообщив новые. К расчётам берутся последние поступившие к нам показания. Все способы передачи данных смотрите на нашем сайте https://bges.ru/consumers/private-person/pokazaniya-priborov-ucheta/.
Вопрос: Насколько станут ниже тарифы, если отменить все квитанции? Ящик ломится от этого ненужного мусора.
Те, кто отказался от бумажных квитанций, уже оценили их преимущества. Они приходят оперативно (поскольку их доставка не зависит от работы курьеров), не доступны третьим лицам (сосед не проверит состояние ваших платежей) и их легко хранить, они доступны с любого устройства с выходом в Интернет.
Оформление подписки займёт не более 5 минут: достаточно в Личном кабинете абонента БГЭС или в мобильном приложении во вкладке "Мои лицевые счета" поставьте галочку напротив графы "Даю согласие на условия получения квитанции на e-mail".
Что касается тарифов. В ближайшем будущем полного перехода на электронные квитанции не ожидается. Такие планы обсуждались в правительстве в начале года, однако их временно отклонили. По данному вопросу "Парламентской газете" в марте дал интервью министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Министр заключил: "бумажная доля" в наших тарифах очень невысока. "Она составляет примерно ноль-ноль процентов. Так что сильно у людей сэкономить на электронных квитанциях не получится, к сожалению".
Вопрос: Я живу в девятиэтажке. В чате соседи написали, что у нас сразу в нескольких квартирах отключили свет за долги. Разве так можно? А как же предупреждение заранее, объявлений от нашего ТСЖ не было.
Для введения режима ограничения достаточно не оплатить электроэнергию в течение двух месяцев (постановление правительства РФ № 54). Энергосбытовая компания (Барнаульская горэлектросеть) обязана предупредить абонента за 20 дней до отключения. Наша компания это делает намного раньше – минимум за 30 дней. Чаще всего клиент уведомляется двумя способами – заказным письмом и в ежемесячной квитанции. Законодательство позволяет также информировать абонента по электронной почте, SMS и с помощью телефонных звонков.
Проблем с отключением электроэнергии не будет, если оплачивать ресурс ежемесячно в полном объёме и до 10-го числа. Уверены, данная информация известна вашим соседям из поступивших к ним уведомлений.
13:05:59 03-05-2023
вы передали неверные показания 21 числа, до 25-го их можно исправить, просто сообщив новые --- о, это удобно. Спасибо, не знал