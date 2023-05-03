Что делать, если передал неверные показания? Разъяснения БГЭС

Представители Горэлектросети ответили на вопросы читателей amic

03 мая 2023, 11:20, ИА Амител

Фото: БГЭС

Как электронные квитанции влияют на тарифы, что делать, если передали неверные показания и должно ли ТСЖ информировать о предстоящем отключении электроэнергии в квартирах должников – такие вопросы поступили от читателей amic.ru Барнаульской горэлектросети на прошлой неделе. Публикуем ответы БГЭС.

1 Вопрос: Я случайно в системе "Город" передала не те показания: вместо 254 кВт указала 754. Как теперь поступить? Если всё не оплатить, насчитаете пени? Ответ БГЭС: Пени начинают начислять с 31 дня просрочки платежа. В вашем случае – с 10 июня. Этого времени достаточно для исправления ошибки. Вам необходимо позвонить в кол-центр АО "Барнаульская горэлектросеть", написать заявление или обратиться в офисы обслуживания абонентов. Обратиться можно в любое время, в том числе в период передачи показаний в следующем месяце.



Если ошибка произойдёт в будущем, например, вы передали неверные показания 21 числа, до 25-го их можно исправить, просто сообщив новые. К расчётам берутся последние поступившие к нам показания. Все способы передачи данных смотрите на нашем сайте https://bges.ru/consumers/private-person/pokazaniya-priborov-ucheta/.

2 Вопрос: Насколько станут ниже тарифы, если отменить все квитанции? Ящик ломится от этого ненужного мусора. Ответ БГЭС: Мы поддерживаем ваше отношение к бумажным квитанциям и считаем, что их электронный вариант – современный и экологичный. У абонентов Барнаульской горэлектросети есть право выбора – получать традиционные бумажные квитанции в почтовый ящик или электронные – на e-mail.



Те, кто отказался от бумажных квитанций, уже оценили их преимущества. Они приходят оперативно (поскольку их доставка не зависит от работы курьеров), не доступны третьим лицам (сосед не проверит состояние ваших платежей) и их легко хранить, они доступны с любого устройства с выходом в Интернет.



Оформление подписки займёт не более 5 минут: достаточно в Личном кабинете абонента БГЭС или в мобильном приложении во вкладке "Мои лицевые счета" поставьте галочку напротив графы "Даю согласие на условия получения квитанции на e-mail".



Что касается тарифов. В ближайшем будущем полного перехода на электронные квитанции не ожидается. Такие планы обсуждались в правительстве в начале года, однако их временно отклонили. По данному вопросу "Парламентской газете" в марте дал интервью министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Министр заключил: "бумажная доля" в наших тарифах очень невысока. "Она составляет примерно ноль-ноль процентов. Так что сильно у людей сэкономить на электронных квитанциях не получится, к сожалению".